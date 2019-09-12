44.7 مليون دينار فائض في موازنة الكويت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2019- 2020

حققت الكويت فائضاً في موازنتها خلال أول 4 أشهر من العام المالي 2019- 2020 قدره 44.7 مليون دينار.

وذلك بعقد اقتطاع نسبة الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة والبالغة قميتها 630 مليون دينار، حيث بلغ الفائض قبل الاستقطاع نحو 647 مليون دينار.

وذلك بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الكويتية.

وأظهرت البيانات أن حجم الإيرادات المحصلة خلال تلك الفترة بلغ 6.3 مليارات دينار.

بانخفاض قدره 5.4% على أساس سنوي.

وعلى صعيد الإيرادات النفطية تم تحصيل نحو 5.8 مليارات دينار، بما يعادل نحو 42% من إجمالي الايرادات النفطية المتوقع تحصيلها خلال العام المالي الحالي.

كما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 495.6 مليون دينار بما يعادل 25.4% من إجمالي الايرادات غير النفطية المقدر تحصيلها خلال العام المالي الجاري.