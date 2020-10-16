47 % من الأطفال في الإمارات يمتلكون حسابات على منصات التواصل

أظهرت دراسة استطلاعية أجرتها «كاسبرسكي»، بعنوان «الأبوة الرقمية المسؤولة»، أن 47 % من الأطفال في دولة الإمارات، يمتلكون حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها «فيسبوك» بنسبة 74 %، و«واتساب» 68 % و«إنستغرام» 60 %، و«سناب تشات» 38 %.

ويظهر، بحسب الدراسة، أن الآباء يحاولون مواكبة وتيرة التغيير، والاشتراك في تلك الوسائط أيضاً للتقرب ومواكبة نشاطات أبنائهم على هذه المواقع.

فعلى سبيل المثال، قال 70 % من الآباء المشاركين في الدراسة من الإمارات، إنهم «يصادقون» أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بل إنهم يتبادلون الدردشة معهم على صفحاتهم، في حين أن 13 % منهم يصادقونهم من دون أن يشتركوا معهم في أي دردشات.