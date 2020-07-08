5 تقنيات ننصح باعتمادها خلال جائحة "كوفيد 19"

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نمرّ جميعنا في مرحلةٍ مختلفة في حياتنا صرنا نعتمد خلالها إجراءاتٍ تكفل حمياتنا من الإصابة بـ "فيروس كورونا المستجد" أي "كوفيد 19". وفيما تتوفر وسائل متعدّدة تضمن الحماية لأنفسكم وعائلاتكم في هذه الفترة، من المهم أن تعرفوا أيّها الأفضل.

تجنّباً لوقوعكم في متاهة الخيارات الكثيرة المتوفرة، انتقينا لكم أفضل 5 تقنيات تساعدكم في السير بالاتجاه الصحيح نحو تجاوز هذه الجائحة بسلام وأمان.

1- الأقنعة الواقية من الفيروس

تساعد أقنعة الوجه كثيراً في الحدّ من انتشار "فيروس كورونا المستجد". إذا كنت خارج بيتك، سواء للتسوق أو للتواصل مع أشخاصٍ لا تعيش معهم، ينبغي أن ترتدي قناعاً واقياً لتعزيز الحماية من الفيروس. قد تقوم الأقنعة العادية بتنقية الهواء الذي تتنشقه من الغبار والأوساخ، لكنها قد تسمح بدخول طفيليات قد تؤدي إلى إصابتك بالفيروس، لذا فكر في اعتماد منتجٍ أكثر موثوقية.

توفّر "فاين غارد" أقنعة وجه مضادة للفيروسات، قابلة لإعادة الاستخدام ويمكن غسلها، وهي مجهزة بتقنية LIVINGUARD® التي جرى اختبارها عيادياً وثبت أنّها تقتل فيروس كورونا (229e) وفيروس "كوفيد 19".

أقنعة "فاين غارد" هي الوحيدة التي تستخدم تقنية LIVINGUARD® المتطورة في منتجاتها، وهي تقنيةٌ جرى اختبارها في إطار أكثر من 12 براءة اختراع، تحت إشراف الدكتور "تشارلز جيربا" من جامعة أريزونا، وثبت أنها تقتل %99.99 من فيروس كورونا (229e) نتيجة الاتصال المباشر، كما أثبت بحثٌ آخر أجرته جامعة برلين وجامعة آخن أنّ تقنية LIVINGUARD® قادرةٌ على القضاء على "كوفيد 19".

بالإضافة إلى ذلك كله، يمكن غسل هذه الأقنعة حتى 30 مرة، ما يؤكد أنّها أكثر فاعليةً من غيرها لناحية التكلفة، وأكثر استدامةً بيئياً وعلى المدى الطويل. باختصار فإنّ قناعاً واحداً من "فاين غارد" يساوي 210 أقنعة تُستخدم لمرةٍ واحدة. متوفرة عبر الإنترنت لعملائنا في المملكة العربية السعودية وفي دولة قطر.

2- التطبيقات الذكية للتوصيل

مع التزامنا قواعد التباعد الاجتماعي واعتمادنا مساراً جديداً في الحياة، تلعب التطبيقات الذكية لتوصيل الطلبات دوراً مهماً. يمكنكم الآن طلب ما تحتاجونه من البقالة ليصل مباشرةً إلى باب بيتكم. وإذا لم ترغبوا في إعداد الطعام، فإنّ لدى معظم المطاعم المحلية تطبيقات ذكية لتوصيل المأكولات المفضلة لديكم. توفّر منصات التجارة الإلكترونية مثل Amazon و Desert Cart وسيلةً ممتازة لتوصيل السلع إليكم مباشرةً، فيما تُعتبر تطبيقاتShip & Shop و JorMall و BulkWhiz مثاليةً لتوصيل أدوات الوقاية، بما في ذلك أقنعة الوجهFINE Guard التي أجازت "مؤسسة الرعاية الصحية" MWA استخدامها، والتي تتوفر أيضاً على تطبيقيْMumzworld و"نون".

تضع التطبيقات الذكية العالم في تصرّفك، وتساهم في التقليل من احتمال احتكاكك بالفيروس، مع تزيّدك بما تحتاجه للتغذية الجيدة والترفيه البيتي. إلى جانب ما يبذله العاملون في القطاع الصحي من جهودٍ وتضحيات، هناك مجموعةٌ أخرى من الأبطال المتفانين في الخطوط الأمامية ينبغي تقديم الشكر لهم: عمّال التوصيل.

3- الدفع عن بُعد

قد يصيبنا الشعور بأنّ الحياة اليومية المعهودة قد توقفت إلى أجلٍ غير مسمّى، لكنّ المال لا يزال يحرّك العالم وعجلة الحياة. ربما لم نعد نُنفق كما في السابق- ما لم نكن مدمنين على التسوّق عبر الإنترنت- ولا نزال نحتاج إلى شراء منتجاتٍ من البقالة، وإلى معقّمات تحمينا ، وأدواتٍ رياضة تساعدنا في تحقيق اللياقة في البيت. ولا شك في أنّ تقنية الدفع عن بعد، أي من دون اتصالٍ مباشر مع آلات الدفع النقدي، تلعب دوراً مهماً هنا. يمكنك تخصيص بطاقتك أو هاتفك مع المصرف الذي تتعامل معه لإجراء عمليات الشراء بمجرّد نقرة بسيطة على الجهاز، ما يقلّل من مخاوف لمس أسطح قد تحمل الفيروس.

تذكّر دوماً أنه يمكنك تجنّب الإصابة بالفيروس عن طريق غسل يديك جيداً وتطهير كل السلع التي تستلمها، وأنّ الدفع عن بُعد يمنحك المزيد من الطمأنينة والأمان.

4- تطبيقات تتبّع كورونا

لا شك في أنّ التطبيقات الذكية لتتبّع كورونا هي من الإنجازات التكنولوجية المثيرة للإعجاب، ولقد جرى تصميمها للمساعدة في تتبّع الحالات الإيجابية للإصابة بالفيروس، وبذلك تساعد في تحديد أماكن خطر الإصابة به، وفي تعزيز التواصل بين السلطات الطبية المعنية وأفراد المجتمع. يمكنكم أيضاً معرفة ما إذا كنتم قد احتككتم بشخصٍ ثبتت إصابته بالفيروس، لتنبيهكم على الفور بضرورة إجراء الاختبار والعزل الذاتي، للمساهمة في الحدّ من انتشار الفيروس.

مع التزامك بهذه الإجراءات الاحتياطية، من المهم أن تؤدّي دورك في الترويج للمنتجات والتطبيقات الموثوق بها والمعتمدة من قبل السلطات المختصة. العلامات التجارية مثل FINE تدعم وسائل الحماية العالية الجودة من خلال ما اختبره طرفٌ ثالث، لضمان حصول عملائها على الأفضل دوماً. تابع التزامك بالمطلوب منك في هذه المرحلة، مع التأكد من أنك تستثمر وتقوم فقط بشراء التقنيات التي تضع مصلحتك أولويةً عندها، لتقوم بتحميل تطبيقاتها الذكية.

5- منصات التواصل عبر الإنترنت

ندرك جميعاً أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي ودوره في كبح انتشار الفيروس وتعزيز الحماية لأنفسنا والآخرين، لكنّ هذا لا يعني أننا لا نشتاق إلى من نحبّهم ويحبّوننا، وبعضهم قد يكون على بعد مبانٍ منا، والبعض الآخر في المقلب الآخر من العالم. مع القيود المفروضة على السفر من الطبيعي أن نشعر بالإحباط نتيجة الإحساس بالشوق والعزلة، وهنا تبرز أهمية منصات التواصل الصوتي عبر الإنترنت مثل Botim و Zoom، فالشعور بالقدرة على التواصل مع أصدقائنا وأفراد عائلاتنا وزملائنا يعطينا إحساساً بالدفء والطمأنينة، ويرفع من معنوياتنا فيما نلتزم بالحفاظ على سلامتنا.