5 حالات لا تستخدم فيها البطاقة الائتمانية للدفع.. حتى لا تتعرض للاحتيال

عزز انتشار فيروس كورونا المستجد منذ ما يقارب العامين مفهوم الدفع عن بعد من خلال البطاقة الائتمانية، فبعيدًا عن الميزات الكبيرة للدفع بهذه الطريقة فإن عدم استخدام الأموال يجنب الأشخاص انتقال الفيروسات، حيث أنه وبحسب الكثير من الدراسات اتضح أن العملات الورقية تنقل الكثير من الأمراض بين الأشخاص.

وإلى جانب المشاكل الصحية التي قد تسببها العملات الورقية، فإن استخدام البطاقة الائتمانية يعتبر أفضل وذلك تجنبًا لتعرض البعض للسرقة في حال حملهم مبالغ الأموال، أو ضياعها.

وبات استخدام البطاقة الائتمانية في عمليات الشراء منتشرًا بشكل واسع سواء عبر التسوق على الانترنت أو التسوق الوجاهي والدفع من خلال الأجهزة.

وبهذا المقال نقدم لكم عدد من السيناريوهات التي يجب عدم استخدام البطاقة الائتمانية فيها حتى لا تتعرض للنصب والاحتيال:

1. من خلال الرسالة الإلكترونية

التصيد الاحتيالي هي عملية احتيال تتم من خلال الرسائل الإلكترونية بشكل خاص. لذلك تجنب قدر المستطاع الرد بتفاصيل بطاقتك عن طريق بريد إلكتروني والأفضل استخدام الرسالة أو المكالمة.

2. مواقع الويب التي لا تبدأ بـ HTTPS

HTTPS في حال لم ترى هذه الأحرف في بداية الموقع التي تريد الشراء منه عليك على الفور التراجع عن عملية الشراء، فمن المعروف أن هذه الأحرف تشير للأمان على شبكة الانترنت وهي دليل على أمان الموقع الذي تتعامل معه. عليك رؤية هذه الأحرف كاملة وخاصة الحرف الأخير S قبل إدخال معلومات بطاقتك الائتمانية.

3. استخدام كمبيوتر عام في عملية التسوق

احذر وبشكل نهائي استخدام جهاز شخص آخر أو جهاز عام في أحد الأماكن العامة من أجل التسوق عبر الكمبيوتر. لا تدفع من بطاقتك في جهاز غير جهازك حتى لا تتعرض للسرقة.

4. الشبك على شبكة واي فاي عامة

لا تحاول الدفع من بطاقتك أو تسجيل البيانات في حال كنت متصلًا على شبكة انترنت واي فاي عامة. استخدم بياناتك الخاصة بالهاتف أو شبكة واي فاي الخاصة بك حتى لا تتعرض للاختراق.

5. المتجر دون مراجعات سابقة

توجد المراجعات لأي موقع أو صفحة في الانترنت لمساعدة المستخدم على تقييم هذا الموقع والمحل، لذلك من الضروري الاطلاع على مراجعات الأشخاص من قبلك. في حال لا يوجد أي مراجعات أو كانت مراجعات سيئة إياك الإقدام على عملية الشراء.

وبعيدًا عن المراجعات هناك بعض الإشارات التي تساعدك على تقييم الموقع من بينها وجود حسابات سوشال ميديا نشطة، ومدى شعبية الموقع.