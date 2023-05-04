البوابة- إذا تداولت بها بحكمة، يمكن أن تكون العملات الرقمية استثماراً ممتازاً لمحفظتك الاستثمارية. من خلال امتلاك مجموعة متنوعة من العملات الرقمية، يمكنك حماية استثماراتك، حيث يمكن للتنويع أن يحميك من خسارة جميع أموالك التي كسبتها بصعوبة على العملات الرقمية.

مع استمرار تطور عالم العملات الرقمية ونمو سوقها، قد يكون من الصعب مواكبة أحدث التطورات. لمساعدتك في التنقل في هذا العالم المعقد، قمنا بتجميع قائمة من خمس عملات رقمية تستحق المتابعة في شهر مايو. حيث أظهرت جميع هذه العملات الرقمية علامات واعدة للنمو والابتكار، وقد تستحق المتابعة في الأسابيع المقبلة.



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5 عملات رقمية تستحق المتابعة في شهر مايو

البيتكوين (BTC)

البيتكوين هي العملة الرقمية الاولى، ولا تزال الأصل الرقمي الأكثر شهرة وتداولًا على نطاق واسع في السوق. في الأسابيع الأخيرة ، رأينا سعر البيتكوين يعاني من بعض التقلبات، حيث انخفض إلى ما دون 30000 دولار. على الرغم من هذا التقلب، لا يزال العديد من الخبراء متفائلين بشأن البيتكوين، بما في ذلك ليث الشامي، متداول العملات الرقمية المخضرم والمستثمر.



يقول الشامي: "لقد أثبتت البيتكوين مرارًا وتكرارًا أنها عملة رقمية مرنة ودائمة". "في حين أن تحركات الأسعار على المدى القصير يمكن أن تكون غير متوقعة ، فإن الأساسيات الأساسية لعملة البيتكوين تظل قوية. أعتقد أننا سنستمر في رؤية النمو والاعتماد في الأشهر والسنوات المقبلة."

إيثريوم (ETH)

الاثيريوم هي ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية ، وقد لعبت دورًا مهمًا في تطوير النظام البيئي للتمويل اللامركزي (DeFi). في الأسابيع الأخيرة ، رأينا إيثريوم تشهد ارتفاعًا في الأسعار ، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 4000 دولار. يرجع هذا النمو جزئيًا إلى الاهتمام المتزايد بـ DeFi والشعبية المتزايدة للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ، والتي غالبًا ما تُبنى على سلسلة الاثيريوم.



ويشير الشامي إلى أن "الاثيريوم كانت العمود الفقري لانظمة التمويل اللامركزي DeFi و NFT لبعض الوقت". "مع بدء المزيد من الأشخاص في فهم إمكانات هذه التقنيات ، أعتقد أننا سنستمر في رؤية زيادة الطلب على الاثيريوم والرموز المرتبطة بها."

عملة بينانس (BNB)

عملة بينانس هي الرمز الأصلي لبورصة Binance، وهي واحدة من أكبر وأشهر منصات تداول العملات الرقمية في في العالم. في الأشهر الأخيرة ، شهدنا نموًا ملحوظًا لـ BNB ، حيث وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 600 دولار. يرجع هذا النمو جزئيًا إلى نجاح سلسلة بينانس الذكية، التي أصبحت بديلاً شائعًا لسلسلة الاثيريوم لبناء التطبيقات اللامركزية (dApps).

يقول الشامي: "أصبحت سلسلة بينانس الذكية بسرعة واحدة من منصات البلوكتشات الواعدة والمبتكرة في السوق". "مع تدفق المزيد من المطورين والمستخدمين على هذا النظام البيئي ، أعتقد أننا سنستمر في رؤية نمو في قيمة وفائدة عملة بينانس."

بولكادوت (DOT)

Polkadot هي عملة مشفرة جديدة نسبيًا تهدف إلى تحسين إمكانية التشغيل البيني بين شبكات البلوكتشين المختلفة. يشتمل نظام Polkadot البيئي على مجموعة متنوعة من سلاسل الكتل المتخصصة ، والمعروفة باسم parachains، والتي يمكنها التواصل مع بعضها البعض بسلاسة. هذه التكنولوجيا لديها القدرة على فتح حالات استخدام وتطبيقات جديدة لـ البلوكتشين، مما يجعلها فرصة استثمارية مثيرة للاهتمام.

يقول الشامي: "لقد أصبحت Polkadot بسرعة واحدة من أكثر العملات الرقمية الجديدة إثارة في السوق". "التكنولوجيا وراء هذا المشروع مبتكرة وذات تفكير مستقبلي ، وأعتقد أننا سنستمر في رؤية نمو في قيمة وتبني Polkadot في الأشهر المقبلة."

كاردانو (ADA)

كاردانو عبارة عن منصة بلوكتشين تهدف إلى توفير بديل أكثر كفاءة واستدامة لسلسلة الاثيريوم . تستخدم آلية إجماع فريدة تُعرف باسم اثبات الحصة، وهي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من آلية إثبات العمل التي تستخدمها البيتكوين. في الأسابيع الأخيرة ، شهدنا نموًا ملحوظًا في كاردانو ، حيث وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 2 دولار.

يقول الشامي: "كاردانو مشروع مثير اكتسب زخمًا في عالم الكريبتو". "تركيزها على الاستدامة والكفاءة أمر جذاب بشكل خاص في مناخ اليوم ، حيث تكون المخاوف بشأن استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون في طليعة أذهان الكثير من الناس. وأعتقد أن كاردانو لديها القدرة على أن تصبح لاعبًا مهمًا في مجال البلوكتشين في المستقبل."

في الختام ، تمثل هذه العملات الرقمية الخمس بعضًا من أكثر فرص الاستثمار إثارة واعدة في عالم الكريبتو اليوم. في حين أن هناك دائمًا مخاطر وشكوكًا مرتبطة بالاستثمار في أي أصل رقمي ، فإن مراقبة هذه المشاريع عن كثب يمكن أن تؤتي ثمارها على المدى الطويل. كما يقول ليث الشامي ، "من الضروري إجراء البحث الخاص بك ، والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات والاتجاهات ، والتعامل مع الاستثمار في العملات الرقميد من منظور طويل الأجل.".