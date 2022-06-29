5 عملات رقمية تضمن لك الخصوصية وسرية الهوية

أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة عملات رقمية هو الخصوصية واخفاء الهوية كونها تتضمن عمليات التشفير. حيث اعتقد الكثيرون أن العملات الرقمية مثل البيتكوين تتيح للمستخدمين إجراء معاملات خاصة لا تستطيع البنوك والحكومات تتبعها، لكن هذه ليست الحقيقة.

نظرًا لأن البيتكوين قد توفر خصوصية محسّنة أكثر من المراقبة الكاملة للبنوك، فلا يزال من الممكن تتبع معلومات التعريف الشخصية مثل اسم المستثمر وعنوانه ورقم هاتفه. في حين أن الكثيرين منا قد لا ينزعجوا من أن أي شخص يمكنه فتح بلوك تشين البيتكوين واستعراض جميع سجل المعاملات منذ أن بدأت الشبكة في العمل في أوائل عام 2009، بالنسبة للأشخاص الذين يقدرون خصوصية هوياتهم وأنشطتهم ، فقد يكون هذا مصدرًا رئيسيًا للقلق والخوف.

في حين أن بلوك تشين البيتكوين لا تضمن عدم الكشف عن هويتك، بمثل الخصوصية التي يتمتع بها ساتوشي ناكاموتو، إلا أن هناك عملات رقمية يمكن أن تضمن قابلية التدقيق المطلوبة من قبل المنظمين وإخفاء الهوية التي يطلبها المستخدمون الذين لديهم مجموعة من الأسباب لإخفاء هوياتهم بسبب قلقهم من أن يجعلهم الكشف عن رصيد المحفظة والعناوين أهدافًا للمخترقين.

إليك أكثر 5 عملات رقمية تتمحور حول الخصوصية للمستخدمين الذين يسعون إلى مزيد من العزلة الرقمية:

أكثر 5 عملات رقمية تحفظ الخصوصية

1. مونيرو (XMR)

مونيرو هي العملة الرقمية الرائدة التي تركز على المعاملات الخاصة والتي لا تقبل الرقابة. نمت شعبية مونيرو (XMR)، ويرجع ذلك في الغالب إلى قدرتها على المساعدة في إخفاء هوية المستخدم. تعتبر سلاسل الكتل الخاصة بمعظم العملات الرقمية الحالية، بما في ذلك البيتكوين والاثيريوم تضمن الشفافية. يمكن لأي شخص حول العالم التحقق و / أو تتبع المعاملات. نتيجة لذلك ، قد تكون عناوين الإرسال والاستلام لهذه المعاملات مرتبطة بهويات العالم الحقيقي.

من ناحية أخرى، تستخدم مونيرو مجموعة متنوعة من آليات تعزيز الخصوصية للحفاظ على سرية هوية مستخدميها.

نظرًا لأن معاملات مونيرو تستخدم توقيعات الحلقة والعناوين الخفية، فمن الصعب جدًا تتبعها. تساعد هذه الاستراتيجيات في إخفاء هوية المرسل والمستقبل. علاوة على ذلك، تعمل مونيرون على إخفاء قيمة المعاملة مما يعمل على زيادة الخصوصية.

2. داش (DASH)

تم إطلاق داش في 18 يناير 2014 من قبل المؤسس إيفان دوفيلد الذي أنشأها على أساس البيتكوين. داش هي عملة رقمية تتيح لأي شخص، في أي مكان في العالم ، إجراء مدفوعات سريعة وسهلة وغير مكلفة في أي وقت دون الحاجة إلى سلطة مركزية.

توفر داش، التي تستند إلى شبكة لا مركزية من نظير إلى نظير ومحمية بواسطة طبقة تشفير قوية، مما يجعلها طريقة دفع خالية من العوائق التقنية. كما يمكن إجراء مدفوعات داش والتحقق منها من قبل كلا الطرفين حتى بدون أي معلومات شخصية في المعاملة، مما يجعلها أكثر تركيزًا على الخصوصية حيث تمر المعاملات عبر بروتوكول خلط باستخدام شبكة مبتكرة لامركزية من الخوادم تسمى ماسترنود. لا يمكن تتبع هذه الداش، وتاريخ معاملاتها دائماً غير معروف.

3. زي كاش (ZEC)

Zcash هي عملة رقمية سريعة وآمنة وذات رسوم منخفضة، تم تطويرها بواسطة فريق من الخبراء المشهورين عالميًا من معهد MIT وجامعة Johns Hopkins ومؤسسات أكاديمية وعلمية مرموقة أخرى. كان يعتمد تصميم زي كاش على أساس برمجة البيتكوين الاصلية، ولكن مع العديد من التغييرات المهمة، بما في ذلك العناوين المحمية للحفاظ على الخصوصية وصندوق تنمية المجتمع.

يتم تسجيل بيانات معاملات Zcash، مثل Bitcoin في سلسلة كتل عامة؛ ولكن، على العكس من البيتكوين تسمح Zcash بالمعاملات السرية وإخفاء الهوية المالية عبر عناوين محمية. يمكن تأكيد المعاملات باستخدام أدلة عدم المعرفة دون الكشف عن المرسل أو المستلم أو مبلغ المعاملة. تتيح ميزات الكشف الانتقائي في Zcash للمستخدمين مشاركة بعض تفاصيل المعاملات لأغراض الامتثال أو التدقيق.

4. فيرج (XVG)

تم إطلاق Verge في عام 2014 تحت اسم DogeCoinDark. في عام 2016، تم تغيير اسمها إلى عملة ولكنها لا تزال نفس العملة الرقمية الآمنة وسهلة الاستخدام. تهدف Verge إلى تحسين بلوك تشين البيتكوين.

للمساعدة في الحفاظ على أمان المعاملات، يشتمل Verge على TOR، أو The Onion Router، وهي أداة لتشويش عنوان الـ IP. تعد Verge، وفقًا لمنشئيها، واحدة من عدد قليل من العملات الرقمية التي تدعم العديد من الخوارزميات وتستخدم طريقة تعدين إثبات العمل. تدعم Verge خمسة خوارزميات تجزئة هي: Scrypt و X17 و Lyra2rev2 و myr-groestl و blake2s.

5. بايت كوين (BCN)

Bytecoin هي عملة رقمية خاصة لا مركزية بكود مفتوح المصدر يسمح للجميع بالمشاركة في تطوير شبكة Bytecoin. الخصوصية والأمان على بايت كوين تجعلها أفضل حل لأولئك الذين يريدون الحفاظ على خصوصية أموالهم المالية.

لإجراء المعاملات التي لا يمكن تعقبها، تستخدم Bytecoin تواقيع خواتم لدمج مخرجات مختلفة ذات قيمة مماثلة في معاملة واحدة، مما يجعل من المستحيل تقريبًا التوصل لمصدر الأموال وعلى بلوك تشين البيتكوين، يتم حجب جميع العناوين. وبالتالي، تتيح بايت كوين للمستخدمين إنشاء العديد من العناوين غير القابلة للربط لمرة واحدة من مجموعة واحدة من المفاتيح. هذا يجعل من المستحيل تقريبًا إنشاء اتصال بين المعاملات أو العناوين.