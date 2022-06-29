5 مجموعات NFT تقدم لك مزايا في العالم الحقيقي

في حين أن هناك الملايين من NFT المتاحة للشراء حالياً، والتي تتراوح من كونها مقتنيات فنية بارعة إلى مقتنيات ذات أفكار سخيفة جداً، يبدو أن الآلاف من المشاريع الجديدة يتم إطلاقها يومياً.

نظرًا لأن الشعبية التي حظيت بهذه الرموز الرقمية حيث وصلت إلى مستويات شهرة غير مسبوقة بفضل المشاركة الكبيرة من المشاهير حول العالم، فقد اعترف قاموس كولينز بمصطلح "NFT" باعتباره "كلمة العام" السنوية في نهاية عام 2021.

بما أن بعض الأشخاص لا يزالون يحاولون استيعاب مفهوم هذا الفن الرقمي المميز، والبعض الآخر يريدون الشراء للمشاركة بهذا الجنون، سنساعدك على العثور على أكثر مشاريع الـ NFT الواعدة وذات المزايا المميزة التي تشجعك على الاستثمار فيها.

خلافًا للاعتقاد الشائع، يمكن إنشاء الـ NFTs لأغراض فنية أو لهواية تجميع المقتنيات الفنية فقط، أو قد يكون لها هدفًا معين لها يعطيها قيمتها. حيث هناك بعض الـ NFTs التي لها غرض يتجاوز ملكية الفن الرقمي الفريد. حيث تمنح بعض الـ NFT حق استلام قطعة فنية مادية تتوافق مع NFT الذي اشتريته ؛ قد يشمل أيضًا الوصول الحصري إلى حدث أو فعاليات حصرية أو عضويات شخصية حصرية أو حقوق الاستخدام المستقبلي في العالم الرقمي.

إليك 5 مجموعات من الـ NFT والتي تجلب لك فوائد حقيقية خارج العالم الرقمية

1. نادي يخوت القرود المللة

هي عبارة عن مجموعة مكونة من 10,000 قردة مميزة تم إنشاؤها على بلوك تشين الإيثريوم. كل قرد منها فريد من نوعه ويتم إنشاؤه برمجيًا من أكثر من 170 صفة ممكنة مثل التعبيرات والقبعة والملابس والمزيد. جميع القرود رائعة ، لكن بعضها غير شائع أكثر من البعض الآخر.



تعمل هذه القرود أيضًا كبطاقة عضوية لنادي اليخوت الخاصة بك، مما يمنحك إمكانية الوصول إلى وسائل الراحة المخصصة للأعضاء فقط مثل THE BATHROOM، لوحة الكتابة على الجدران التعاونية. يمكن للمجتمع الوصول إلى المناطق والمكافآت المستقبلية من خلال تفعيل خارطة الطريق.

2. دوودلز

هي عبارة عن مجموعة من 10,000 رمز غير قابل للاستبدال (NFTs) تتكون من مئات الصفات المرئية الرائعة التي تنتجها شركة بيرنت توست. مكونة من القطط والفضائيين والقرود. هناك أيضًا العشرات من الوجوه والأزياء والأشكال الأخرى لديهم.

🎛🤖🌈



The first Genesis Boxes have been reserved!



We teamed up with @Shopify to bring you a credit card enabled minting machine IRL.



Thank you everyone who attended Doodles NFT NYC. pic.twitter.com/7ECSWP1WvB — doodles (@doodles) June 24, 2022

الترجمة: "تم حجز أولى الصناديق! تعاونا مع شوبيفاي لنقدم لك آلة تمكنك من صنع رموز غير قابلة للاستبدال تعمل ببطاقة ائتمان من العالم الحقيقي. شكرًا لكل من حضر اجتماعنا في نيويورك!"

يمكنك التصويت على الميزات والسلع والأحداث التي يحركها المجتمع إذا كنت تمتلك رموز دوودلز. كما سيتم اختيار خارطة الطريق الخاصة بهم بشكل تعاوني من قبل مؤسسي المشروع وحاملي الرموز عبر Doodlebank. تمتلك خزانة المجتمع، Doodlebank، ما يقرب من 5 ملايين دولار أمريكي ويتم استخدامها لتمويل هذه الأنشطة.

3. كريبتو باريستا

هي مجموعة رموز مميزة ممتعة ومستوحاة من الكافيين والتي تساعد مشاريع القهوة في العالم الحقيقي.

هدف المشروع هو إنشاء خلطة قهوة حائزة على جوائز والمساهمة بشكل مباشر في دخل المزرعة والمنتجين (أصحاب المصلحة والمزارعين والموظفين إلخ) مع التركيز على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والقضايا البيئية وتنفيذ ذلك عبر مصادر الدخل البديلة. يحصل حاملو هذه الـNFT على مزايا تشمل على مخزون للقهوة لمدى الحياة في جميع مواقع المقاهي المستقبلية التابعة للمشروع، ومواقع شركاء القهوة (Coffee Bros.)، وقهوة حصرية ، وخصومات على منتجات كريبتو باريستا.

4. نادي قتال الطيور

بدأت في 2005 كعلامة مسجلة للموسيقى،فإن نادي قتال الطيور قررت دخول عالم الرموز غير القابلة للاستبدال. يمكن لحامليها الاستفادة من ملابس أصلية ومقتنيات للفنانين تعود لـ16 عامًا والفعاليات الموسيقية.

هذه الرموز عبارة عن مجموعة من 9,090 طائر فريد من نوعه. تم رسم كل جزء من أجزاء الطيور من قبل Birdcap استنادًا إلى الشعار الأصلي المرسوم من قبل كلود فونستروك. سيتمكن حاملو هذه الـ NFT من الفوز بتذاكر مهرجان أصلية إلى فعاليات تخييم وحفلات شواء وفعاليات موسيقية، بالإضافة إلى الأحداث واللقاءات الأصلية الفريدة للأعضاء حصريًا.

5. نادي السمكة الطائرة

هو أول نادي طعام خاص للأعضاء فقط في العالم، حيث يتم شراء العضوية كرمز غير قابل للاستبدال على البلوك تشين ويملكه حامل الرمز المميز للحصول على القبول في المطعم والعديد من فعاليات تذوق الطعام، والندوات الثقافية والاجتماعية.

سيستمتع أعضاء النادي بالوصول غير المقيد إلى غرفة طعام خاصة تزيد مساحتها عن 10,000 قدم مربع في موقع رائع في مدينة نيويورك مكون من صالة كوكتيل ومطعم راقي وغرفة خاصة ومنطقة خارجية. يجدر بنا ذكر أنه يمكنك استئجار أو إعادة بيع عضويتك في أي وقت.