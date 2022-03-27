5 نصائح للتداول بشكل أفضل في سوق العملات الرقمية

ارتفعت شعبية العملات الرقمية في السنوات القليلة الماضية حيث لم يعد بإمكان الشركات والبنوك والمستثمرين وحتى الأشخاص العاديين تجنبها. يشتهر هذا الاستثمار غير التقليدي بتقلباته المحفوفة بالمخاطر والربحية العالية. لهذا السبب يجب أن تكون حذرًا جدًا في أي عملة أو مشروع تستثمر أموالك.

من ناحية، فإن تقلبات هذا السوق تجعله محفوفًا بالمخاطر بدرجة كبيرة، ولكن من ناحية أخرى، عندما تكون هناك مخاطر عالية، فهناك فرصة جيدة جدًا للحصول على مكافأة أعلى. بالطبع، لا توجد نصيحة تناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في العملات الرقمية، ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن جميع الأسعار أقل بقليل من أعلى المستويات فيمكن لقليل من المخاطرة الحكيمة أن تؤتي ثمارها.

ربما كان عام 2021 من أعظم الأعوام في سوق العملات الرقمية حيث جعلتها أمرًا لا مفر منه بعد الآن. نظرًا لأنك ربما لا تخطط للذهاب في عطلة طويلة إلى كوكب آخر حيث لا تتصدر العملات الرقمية عناوين الأخبار، فإليك 5 نصائح لتعظيم أرباح تداولاتك في العملات الرقمية:

1. وضع خطة إدارة الخطر

تذكر أنه يجب عليك التداول وليس المقامرة بأموالك التي كسبتها بصعوبة! كون المقامرة والتداول متشابهين في عدم اليقين حول النتيجة النهائية للعملية؛ فكلاهما يضع رهانًا وينتظر نتائج ذلك. ومع ذلك، فإن الاختلاف الوحيد هو أن المتداول لديه خطة إدارة مخاطر ستوجهه خلال العملية بنجاح. لذا، يعد وضع إستراتيجية وقف الخسارة أمرًا ضروريًا للمتداولين بالإضافة إلى المخاطرة فقط بمبلغ من المال يمكنهم تحمل خسارته بالفعل. إذا قررت شراء عملة رقمية وكنت متداولًا يتجنب المخاطرة ، فضع في اعتبارك أن أفضل استراتيجية استثمار هي التخزين لفترات طويلة من الزمن. لذلك إذا كنت على استعداد لتخزين بعض عملات البيتكوين أثناء نزول سعرها، فقد يكون شراء بعض عملات البيتكوين مناسبًا لك. خلافًا لذلك، ربما يتعين عليك انتظار إشارات أوضح للأسواق.



2. شراء الانخفاض، بيع الارتفاع

يجب على المتداول الجيد أن يعرف متى يجب عليه التخزين ومتى يشتري والأهم من ذلك متى يبيع! نظرًا لعدم وجود قيمة جوهرية بالنسبة لهم، مثل الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، فمن الحكمة شراء العملات الرقمية عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي، واسترداد هذه المكاسب عندما تصل العملة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. هناك قول شائع بين متداولي العملات وهو "في الأسواق الصاعدة أنت تكتسب فرصًا، بينما في الأسواق الهابطة تربح المال". نعتقد أن فرص الاستثمار موجودة في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة.



3. تجنب الخوف من الفقدان وعدم اليقين

من الناحية الواقعية، من المهم الاعتراف بأنه لن تكتمل أي قصة نجاح أي عملة دون عمليات الشراء المدفوعة بالخوف من الفقدان، فإن الاستسلام لها يمكن أن يحول معظم الأرباح إلى خسائر فادحة. ولكن كما نقول في العملات الرقمية، عند الشك، تتطلع للصورة الأكبر! عندما يسود التشاؤم في الأسواق الهابطة، يُنصح بتجنب البيع بدافع الذعر تحت تأثير الخائفين والتركيز على الأهداف طويلة المدى التي حددتها لنفسك. على سبيل المثال ، توقع العديد من محللي العملات الرقمية أن تصل عملة البيتكوين إلى ستة أرقام بحلول ديسمبر الماضي ، ونحن نعلم الآن على وجه اليقين أن توقعاتهم لا تتطابق مع الواقع على الإطلاق.

4. قم بشراء عند الإشاعة والبيع عندما تثبت الأخبار

قد تبدو هذه النصيحة محفوفة بالمخاطر للغاية، ولكنها قد تكون أيضًا خطوة استثمارية ذكية في ظل الظروف المناسبة. ومع ذلك ، يجب أن يستفيد كل متداول من مثل هذه المد والجزر في السوق ، لاسيما وأن الاستيقاظ على عملات البيتكوين أرخص هو أمر رائع دائمًا اعتمادًا بالطبع على تحملك للمخاطر. ستندهش من أن أكبر خطأ يقع فيه للمبتدئين هو القيام بعكس ذلك تمامًا.

يميل بعض المستثمرين إلى البحث عن عملات تتداول بقيمة أقل مما تستحق والتي تكون أكثر عرضة لـ "شائعات" عن بيانات محتملة تشير إلى أنها قد تزداد قيمتها في المستقبل القريب، مما يتسبب في ارتفاع سعرها تحسباً لارتفاع الطلب. في حالة ما إذا كانت هذه "الإشاعة" صحيحة ، فقد يؤدي ذلك إلى دفع السعر للأعلى ، مما يساهم في تحقيق المزيد من المكاسب. إذا تبين أنها لم تكن صحيحة، فسيحصد هؤلاء المستثمرون ربحًا من ارتفاع سعر العملة التي اشتروها. لذا ، فإن شراء عملة عندما يتبين أن الأخبار السارة عنها صحيحة قد يكون أسوأ وقت على الإطلاق للدخول في صفقة شراء، لأن هذا هو بالضبط الوقت الذي يبيع فيه المتداولون أو الحيتان الأكثر خبرة الذين اشتروا بسعر "الإشاعة" الأقل بهدف الاستفادة من المكاسب.



5. احرص على البحث بشكل مفصل عن أي عملة تتطلع إلى الاستثمار فيها

في الاستثمار اللامركزي في الأصول مثل العملات الرقمية، أنت وحدك المسؤول عن مالك، لذا تأكد من إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل إضافة أي عملة رقمية إلى محفظتك الاستثمارية. بدلاً من شراء تلك العملات الرقمية الجديدة منخفضة القيمة متأثرًا بنصائح الأصدقاء والمشاهير وفيديوهات اليوتيوب، اقرأ الورقة البيضاء الخاصة بتلك العملة، بما في ذلك القيمة السوقية الإجمالية للعملة، والمشروع وراء العملة، وحالات استخدامها، وسمعة المطورين و الفريق والتكنولوجيا الأساسية والجدول الزمني أو خارطة الطريق لهم.