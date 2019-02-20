5 وصايا عليك التفكير بها لتحقق لك الاستقرار المالي

5 وصايا يجب على الأشخاص الذين يفكرون في خياراتهم المالية

خلصت دراسة حديثة أجرتها «فيزا» إلى 5 وصايا يجب على الأشخاص الذين يفكرون في خياراتهم المالية أن يتبعوها لكي يحققوا لأنفسهم الاستقرار المالي الذي ينشدونه.

1. تحديد الميزانية: حيث يبدأ التخطيط المالي السليم بوضع ميزانية احتياجات الأسرة الأساسية، وهي بالجوهر خطة للإنفاق تساعد على تحديد الأمور التي ينبغي تخصيص جزء من الدخل لها شهريا.

2. تحديد الجزء المخصص للادخار منذ البداية: فمن المهم وضع المدخرات جانباً بمجرد الحصول على الراتب، لأن الالتزام بخطة التوفير، يحقق هدفكم الاستثماري، ويجعل من مسألة التوفير الشهري أمراً أكثر سهولة.

3. تابع النفقات اليومية: فالنفقات اليومية هي من أكثر الأمور التي يمكن السيطرة عليها وضبطها إذا لزم الأمر، لذلك، ينبغي عليك رصدها عن كثب.

4. الاستثمار للمستقبل: حيث لا توجد طريقة أفضل لادخار الأموال من الاستثمار للمستقبل.

5. أولويات سداد الديون: لنجعل من 2019 عاماً لسداد الديون بطرق سداد طويلة الأجل.

اقرا أيضاً:

كم يبلغ متوسط الرواتب في الإمارات هذا العام؟

كيف يخطط الوافدون في الإمارات للتقاعد؟!

4 أسئلة أساسية يجب أن تسأل نفسك قبل أن تستثمر في العملات الرقمية