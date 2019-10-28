515 مليار ريال صادرات النفط السعودية في 8 أشهر

بلغت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 515 مليار ريال، مقابل نحو 561 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018، بتراجع نسبته 8.2 في المائة بما يعادل 45.9 مليار ريال، نتيجة التزامها باتفاق "أوبك+".

وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي" وبيانات رسمية أخرى، جاء تراجع الإيرادات النفطية نتيجة تراجع أسعار النفط وكمية الصادرات خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت كمية الصادرات السعودية 2.5 في المائة خلال أول ثمانية أشهر من 2019 لتبلغ في المتوسط نحو سبعة ملايين برميل يوميا، مقابل 7.18 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من 2018.

جاء ذلك نتيجة تحمل السعودية الجزء الأكبر من خفض الإنتاج وفق الاتفاقية بين منظمة أوبك وأعضاء مستقلين بقيادة روسيا، إذ تلتزم السعودية بخفض إنتاجها بـ322 ألف برميل يوميا وهو ما يشكل نحو 27 في المائة من إجمالي الخفض للدول المشاركة في الاتفاقية، كما أن المملكة عادة ما تخفض إنتاجها بمعدل أعلى من المتفق عليه.

بحسب بيانات "جودي"، بلغ متوسط صادرات النفط السعودية نحو 7.25 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) 2019، ثم 6.98 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) و7.14 مليون برميل يوميا في آذار (مارس)، و7.18 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل)، ثم 6.94 مليون برميل يوميا في أيار (مايو)، و6.72 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو)، وأخيرا 6.88 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو)، و6.88 مليون برميل يوميا في أغسطس 2019.

فيما بلغ متوسط صادرات النفط السعودية 7.17 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) 2018، ثم 7.25 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير)، و7.12 مليون برميل في آذار (مارس)، و7.31 في نيسان (أبريل)، ثم نحو 6.98 مليون برميل في أيار (مايو)، وأخيرا 7.24 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو)، و7.12 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو)، و7.21 مليون برميل يوميا في أغسطس 2018.

ومنذ مطلع 2017، بدأ الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا فيما انتهى الاتفاق في كانون الأول (ديسمبر) 2018، ثم مُددت الاتفاقية إلى نهاية الربع الأول 2020 بخفض مقداره 1.2 مليون برميل يوميا.

وفقا للتحليل، تراجعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال أغسطس من العام الجاري، بنسبة 21.5 في المائة، لتبلغ قيمة الصادرات 59.6 مليار ريال، مقابل نحو 75.9 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

شكلت الصادرات النفطية نحو 79.1 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال أغسطس 2019.

وكانت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية قد ارتفعت خلال 2018، 36 في المائة بما يعادل نحو 230 مليار ريال، لتبلغ 868.4 مليار ريال، مقابل 638.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.

جاء ارتفاع الإيرادات النفطية حينها بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، إضافة إلى ارتفاع الكمية التي تم تصدي