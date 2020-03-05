58 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي عام 2019

بلغت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي خلال العام الماضي 58 مليار درهم، من خلال 19 ألف معاملة، شملت المبيعات والرهون الخاصة بالأراضي والمباني والوحدات العقارية.

وأظهر تقرير صادر عن دائرة البلديات والنقل، أن قيمة المبيعات من إجمالي التصرفات العقارية بلغت 20.6 مليار درهم عبر 10155 صفقة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 37.4 مليار درهم، من خلال 8663 معاملة رهن.

وتوزعت المبيعات العقارية على الأراضي والمباني والوحدات، لتستحوذ الأراضي والمباني على 50% من إجمالي المبيعات بقيمة 10.3 مليار درهم، عبر 3424 صفقة، فيما شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة المبيعات 50% أيضاً، عبر مبيعات بقيمة 10.3 مليار درهم، من خلال 6731 صفقة.

وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال العام الماضي 37.4 مليار درهم، عبر 8663 معاملة رهن، في حين استحوذت الأراضي والمباني على الغالبية العظمى من تلك الرهون بقيمة 36.2 مليار درهم، بنسبة 96.8% من قيمة الرهونات، عبر 7730 صفقة.

وشكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة الرهون العقارية، خلال العام الماضي، ما نسبته 3.2% بواقع 1.2 مليار درهم، عبر 933 معاملة. وأكدت دائرة البلديات والنقل، في بيان أمس، أن إمارة أبوظبي وجهة جاذبة للمستثمرين والراغبين في تملك العقارات.

وقال حمد المطوع، المدير التنفيذي لقطاع شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، إن الأداء العام للقطاع العقاري خلال عام 2019 هو انعكاس طبيعي لعدد من المعطيات والتطورات الجارية في السوق العقاري، من بينها زيادة في الطلب على العقارات من قبل المستخدمين النهائيين للعقار الذين يرغبون في امتلاك سكن، مع تحول شريحة متزايدة من المستأجرين إلى ملاك، وخاصة بعد استقرار أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، وتوفر عروض مغرية في السوق.

وعن المواقع الجغرافية الأكثر نشاطاً، حسب التداولات العقارية لكافة أنواع الأراضي والمتضمنة المبيعات التي تمت على المخطط والمبيعات على الوحدات المكتملة بالإضافة إلى المباني والأراضي، تصدرت جزيرة الريم بنحو 6.52 مليار درهم، تليها جزيرة ياس بـ 3.425 مليار درهم من التداولات، في حين جاءت منطقة الريف في المرتبة الثالثة بـ 2.293 مليار درهم، وحلت مدينة الشامخة في المركز الرابع بقيمة إجمالية بلغت 1.078 مليار درهم، ومن ثم مدينة خليفة في المرتبة الخامسة بـ 687 مليون درهم، وجاءت منطقة الفقع «الواقعة في مدينة العين» في المرتبة السادسة بتداولات 303 ملايين درهم.