6 خطوات تحتاجها عند البحث عن وظيفة في المناصب الإدارية

المناصب الإدارية مختلفة تماماً عن المناصب الأخرى وتتطلب الكثير من التحضير

هل تفكر في توّلي منصباً إدارياً؟ هل تشعر بأنك عملت بجد في الأيام السابقة وسعيت جاهداً لاكتساب مهارات جديدة وتوّلي المزيد من المسؤوليات وتعزيز مهاراتك القيادية، وأنت الآن مستعد لصعود السلم المهني؟ يجب عليك إن لم يسبق لك التقدم الى منصب إداري أو إجراء مقابلة لوظيفة إدارية التحضير جيداً لها، فحتى إن كنت تمتلك سيرة ذاتية مثالية ولديك مهارات ممتازة في إجراء مقابلة، من المحتمل بأن تفشل في هذه الخطوة، فالمناصب الإدارية مختلفة تماماً عن المناصب الأخرى وتتطلب الكثير من التحضير.

فما هي الخطوات التي تحتاج لاتخاذها لكي تصبح جاهزاً تماماً لخوض هذه التجربة الجديدة؟ نقدم لك في ما يلي بعض النصائح لمساعدتك في ذلك:

1. اسأل نفسك الأسئلة المهمة

هل لديك كل ما يلزم لتولي منصب مدير؟ لا يوجد أمر أهم من معرفة نفسك واكتشاف نقاط ضعفك وقوتك. اسأل نفسك إن كنت مرتاحاً لاتخاذ قرارات مهمة قد تؤثر على نجاح الشركة ككل. هل تمتلك مهارات جيدة في إدارة الوقت ومهارات التواصل اللازمة، بالإضافة الى القدرة على تحفيز فريق عمل كامل للقيام بالمهام التي يجب إنجازها؟ ماذا إن واجهت مشكلة مع أحد أعضاء فريق عملك؟ هل تخشى المواجهة أم تتعامل مع الأمر بأريحية؟ هل أنت قادر على مدح فريق عملك في الوقت المناسب أو تقديم ملاحظات سلبية بنّاءة أو توبيخ أعضاء الفريق عند اللزوم؟ هل أنت على استعداد لبناء نجاحك على أداء فريق عملك وضمان نجاحهم في وظائفهم؟ إن أجبت بالنفي على أي من الأسئلة السابقة، قد تحتاج لإعادة النظر في قدراتك وتحسينها الى أن تشعر بأريحية كاملة لتولي منصباً كهذا.

2. تعرّف على الشركة

يجب عليك التمتع بمعرفة واسعة حول الشركة التي تتقدم اليها. قم بإجراء الأبحاث مسبقاً ودوّن ملاحظات عن كافة الخدمات والمنتجات المهمة التي تقدمها الشركة. اطلع على موقعها الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى صفحاتها المهنية كصفحات الشركات على بيت.كوم. كما يمكنك التواصل مع موظفي الشركة من خلال استخدام أداة أشخاص بيت.كوم والتعرّف على ثقافة الشركة والتمتع بفكرة واضحة حول الأهداف التي سيُتوقع منك تحقيقها. تعد هذه الخطوة في غاية الأهمية، إذ يُتوقع من المدراء معرفة أدق التفاصيل عن شركتهم.

3. قيّم خبرتك

القِ نظرة على خبراتك السابقة والمهارات التي قمت صقلها وسيرتك الذاتية. هل تمتلك الخبرة والدرجة العملية اللازمة للفت انتباه صاحب العمل؟ يجب أن تكون قادراً على إضافة المهارات والقدرات المهمة الى سيرتك الذاتية، وإن كنت تشعر بوجود فجوة في مهاراتك، ابدأ بتحسينها واكتسب الخبرات التي قد تحسّن سيرتك الذاتية. سجّل في الدورات الإدارية وعزّز مهاراتك في التواصل وابدأ بتولّي مهام إضافية ومشاريع مرتبطة بدورك الحالي لتعلّم أموراً جديدة وتعزيز قدراتك. انظر الى المشاريع السابقة التي توليتها في منصبك الحالي وحدّد المهارات التي ساعدتك على اكتسابها، سواء كانت مهارات إدارة الوقت أو مهارات تنظيمية أو تفاوض، هل تحتاج هذه المهارات لمزيد من التطوّر؟

4. أعد تنظيم سيرتك الذاتية

بعد أن تكتسب هذه المهارات والخبرات، يتعين عليك ذكرها على سيرتك الذاتية، وقد تضطر لتغيير ترتيب سيرتك كلياً. فعندما كنت تتقدم للمناصب المبتدئة، كانت درجتك العملية أهم عنصر على سيرتك الذاتية، أما الآن فقد أصبح هذا العنصر الأقل أهمية، فعندما يتعلق الأمر بالمناصب الإدارية، يهتم أصحاب العمل أكثر بخبراتك وانجازاتك المهنية. لذا احرص على تسليط الضوء على المهام والمشاريع المهمة التي توليتها، وأية مؤهلات أو شهادات تمتلكها. وأضف الكلمات الدلالية التي اكتشفتها بعد إجراء الأبحاث عن الشركة، واحرص على تخصيص سيرتك الذاتية بحسب الشركة والمنصب الذي تتقدم اليه. واذكر أرقام، إن أمكن، لإثبات نجاحاتك السابقة وتسليط الضوء على قدراتك.

5. ابحث عن الوظائف الإدارية الشاغرة وتقدم اليها

إن كنت تود التقدم الى منصب إداري داخل شركتك، يتعين عليك معرفة الشخص الذي يجب التواصل معه والسياسات العامة في مكان عملك. أما إن كنت تود العمل في شركة أخرى، فيجب عليك البدء بالبحث عن وظيفة إدارية على بيت.كوم الذي يتيح لك الاطلاع على آلاف الوظائف المعلنة يومياً. يمكنك البحث عن وظيفة بحسب مجال العمل أو البلد أو اسم الشركة أو أية معايير أخرى، كما يمكنك اختيار فئة “وظائف إدارية” للبحث عن الوظائف بحسب المستوى المهني المطلوب.

6. استعد لمقابلة العمل

تختلف مقابلة العمل للمناصب الإدارية كلياً عن المناصب المبتدئة أو المتوسطة، إذ يجب عليك أولاً وقبل كل شيء تسليط الضوء على مهاراتك في التواصل. فكي تتمكن من تولي منصباً قيادياً وإدارة فريق عمل كبير، يجب أن تكون قادراً على ابلاغ أعضاء فريقك بالمهام المتوقع منهم تحقيقها، وتفسير الأمور التي لم يتمكنوا من فهمها، ومدحهم وتقديم ملاحظات سلبية بنّاءة عند الضرورة. يجب أن تظهر لصاحب العمل بأنك قادر على القيام بذلك خلال مقابلة العمل من خلال التحدث بوضوح عن أهدافك وخبرتك ومواهبك وانجازاتك أو أي شيء آخر. واحرص على إجراء حوار مع مدير المقابلة بدلاً من الإجابة عن أسئلته فحسب، واطرح الأسئلة، فذلك يظهر لصاحب العمل بأنك مبادر وتركّز على مسارك المهني ونجاح شركتك. وأخيراً، احرص على التحضير للأسئلة الصعبة. نقدم لك في ما يلي بعض من الأسئلة التي قد يطرحها عليك مدير المقابلة وأفضل طريقة للإجابة عنها:

ما هو الأسلوب الإداري الذي تتبعه؟

يتعين عليك، عند سماع هذا السؤال، التركيز على فريق العمل. حدد المعايير على الشكل الآتي: قادر على التواصل بفعالية مع الفريق، وتفويض المهام، وجاهز لتقديم المساعدة في أي وقت، وتقدم التعليقات والنصائح باستمرار، واكافئ الإنجازات. ويمكنك هنا التكلم عن قدرتك على التأقلم ومرونتك في العمل. فكل موقف يختلف عن غيره في العمل والمدير الناجح هو القادر على التأقلم أيا كانت المشاكل التي تواجهه.

كيف تفوض المهام؟

تحدث عن الأمور التي ستقوم بها من أجل التعرف على فريق العمل بشكل أفضل وعلى مهاراتهم من خلال عقد اجتماعات اسبوعية أو شهرية لتعرف من هم أفضل الخبراء في كل مجال في قسمك. كما يمكن اظهار مهاراتك التنظيمية من خلال اقتراح الأدوات والتقنيات التي تستخدمها لإدارة مشاريعك.

كيف تتعامل مع موظف صعب المراس؟

هذا السؤال هو لاختبار مهاراتك في التواصل مع أعضاء فريق عملك، وتدريبهم وتحمل مسؤولية النتائج. عليك أن تذكر أمام صاحب العمل أنك ستعتمد أسلوب اداري متوازن لمساعدة فريق عملك على تحسين أدائهم والتعرف جيداً على المهام التي تُسند إليهم بالإضافة الى تحمل مسؤولية التقصير من الفريق والتزامك وسعيك لحل هذه المشكلة. واذكر في الوقت عينه أنك ستعزّز شعور فريق العمل بالمسؤولية تجاه مهامهم.

كيف تقيّم النجاح؟

عليك، عند الاجابة عن هذا السؤال، التركيز على أهمية الاشراف على فعالية عمل الفريق وضمان الانتاجية، والالتزام بمواعيد اتمام المهام وتحقيق الأهداف المحددة. كما عليك التشديد على اهمية المحتوى، وسعادة فريق العمل كي يحافظ على الحماس والتحفيز للقيام بالمجهود اللازم لتحقيق نجاح القسم والشركة.!

وختاماً، احرص على ذكر أمثلة واضحة واجهتها سابقاً تتعلق بكل سؤال من الأسئلة السابقة.

بالتعاون مع بيت.كوم

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