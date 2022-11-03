هل تعلم أنه يمكنك الآن استخدام العملات الرقمية لدفع ثمن الطعام والمشروبات المفضلة لديك؟ من بين عدد قليل من التجار الذين قبلوا العملات الرقمية في بداية هذا العام، تشارك المطاعم والمقاهي حاليًا في الثورة الرقمية.

المصدر: CoinDesk

منذ الارتفاع الصاروخي للعملات الرقمية مثل البيتكوين، كان هناك قلق واسع النطاق من أن جميع أشكال العملات الرقمية ستكافح من أجل تحقيق قبول واسع النطاق. على سبيل المثال، القدرة على الحصول على العملات الرقمية واستخدامها لتسديد المدفوعات في مطعم أو مقهى. ومع ذلك، على عكس الاعتقاد السائد، يمكن مدفوعات العملات الرقمية أصبحت مقبولة في عدد من المطاعم والكافيهات الأماكن العامة الأخرى.

هل تريد أن تدلل نفسك بعشاء لطيف أو بكوب قهوة ساخن، إليك 6 مطاعم وكافيهات تقبل العملات الرقمية!

6 مطاعم وكافيهات تقبل العملات الرقمية

1. ماكدونالدز (السلفادور)

في السلفادور، يمكنك استخدام العملات الرقمية لشراء وجبات الطعام. بدأت ماكدونالدز بقبول عملة البيتكوين للدفع في السلفادور، والتي كانت أول دولة تقنن أول عملة رقمية كعملة قانونية. تقبل إمبراطورية الوجبات السريعة الأمريكية التي تعمل في كل دولة الآن مدفوعات البيتكوين من خلال شبكة لايتننج.

2. مقهى بيك ان مور

من خلال شبكة Mixin، يتيح لك مقهى Bake n More الاستمتاع بفنجان جيد من القهوة والمعجنات. لذا اترك محافظك في المنزل لأنه يمكنك استخدام العملات الرقمية هنا.

يمكن للعملاء استخدام 6 عملات رقمية للدفع مقابل وجبات الإفطار طوال اليوم والقهوة المخمرة والخبز والمخبوزات والسلطات والسندويشات الفريدة في Bake N More.

3. صب واي (الولايات المتحدة)

كان Subway من أوائل المطاعم التي تقبل العملات الرقمية كوسيلة للدفع. كان العملاء يدفعون مقابل وجباتهم باستخدام البيتكوين العملات الأخرى منذ عام 2013. وطبقت الشركة نموذج دفع تدريجيًا، مع وجود موقعين على الأقل مخصصين لمعاملات العملة الرقمية.

4. مقهى بوكاد (الإمارات العربية المتحدة)

هل تريد بعض طعام الشارع الهندي؟ Bhukkad Café هو مقهى المعروف بنكهاتها التي تبعث على الحنين إلى الماضي والتي يمكنك شراؤها بالعملة الرقمية. اطلب طعامك وادفع بعملة البيتكوين.

في أيام السبت ، يستضيف المقهى جلسات مجانية حول الثقافة المالية وأساسيات العملات الرقمية والاستثمار ، بالإضافة إلى محاضرات للضيوف حول العملة الرقمية وريادة الأعمال ومواضيع أخرى. لجميع المعاملات ، يستخدم هذا المقهى تطبيق Bitpay.

5. ستاربكس (الولايات المتحدة)

ستاربكس عبارة عن ملك القهوة محمصة وسلسلة مقاهي أمريكية متعددة الجنسيات. إنها أكبر سلسلة مقاهي في العالم ، ويُنسب إليها تقديم الموجة الثانية من ثقافة القهوة. بدلاً من الدفع نقدًا لمنتجات ستاربكس، تبيع Coinsbee الآن بطاقات هدايا ستاربكس. على هذه المنصة، يمكنك استخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين وغيرها بدلاً من عملات النقدية

6. مقهى بيروت (الإمارات العربية المتحدة)

يقبل مقهى بيروت الآن مدفوعات العملة الرقمية بالبيتكوين والإثيريوم والبيتكوين كاش. يمكن للزوار مسح الرمز الشريطي ضوئيًا للدفع بأمان باستخدام محفظتهم الرقمية. يقدم المطعم / المقهى الأنيق المأكولات اللبنانية الأصيلة بينما يطل على برج خليفة. لوجبة فطورشهية، شنكليش ، مناقيش صغيرة ، حلاوة ، وأكثر من ذلك ، أو ينكنك التوجه هناك لتناول وجبة غداء وعشاء لذيذة.