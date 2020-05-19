60% من الأشخاص من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يخططون للسفر بمجرد استئناف الرحلات

أظهر استطلاع للرأي أجره محرك البحث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "ويجو"، أن 60% من الأشخاص من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يخططون للسفر بمجرد استئناف الرحلات الدولية والمحلية.

ومن بين المستجيبين الذين يخططون للسفر، 40% متشوقون لحجز عطلة استجمام بمجرد رفع قيود الدول، يخطط غالبية المستطلعين للسفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وبحسب الاستطلاع الذي جاء حول سلوكيات المستهلك وتوجهات السفر للفترة القادمة ويستند إلى المشاركين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنه مع تخفيف قيود السفر وإعادة فتح الفنادق والمنتجعات السياحية تدريجيًا وأنشطة الرياضات المائية المحدودة في الامارات، يتوقع المزيد من الطلب على السياحة الداخلية.

ووفقا للاستطلاع، احتلت الرحلات العائلية والرحلات لزيارة العائلة في الوطن المرتبة الثانية المفضلة لدى المشاركين في الاستطلاع، بنسبة 26% و31% على التوالي.

وقال مأمون حميدان، المدير العام لشركة "ويجو"، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: "لقد أعاد كوفيد-19 تشكيل مشهد صناعة السفر في العالم. تتخذ الكثير من الدول إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس وإنعاش قطاع السياحة".

وأضاف حميدان: "سنشهد في الفترة القادمة في ضوء هذه الاجراءات انتعاش الطيران الداخلي في منطقة الششرق الأوسط".

ونالت الابتكارات التكنولوجية للبلدان وخطط واجراءات الدول الاحترازية لما بعد فيروس كورونا وجهود شركات الطيران الوطنية بالإضافة الى عروض الضيافة الديناميكية اهتمام كبير لدى المسافرين.

كما اتخذت معظم شركات الطيران الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي تدابير احترازية هامة لطمأنة المسافرين مما يجعل السفر أكثر أمانًا.