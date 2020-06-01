69 دولة تعتزم فتح أبوابها للسياحة الدولية اعتبارا من 10 يونيو

تخطط أكثر من 69 دولة حول العالم لفتح حدودها للسياح الدوليين خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة ركود عالمي في التنقل والسفر إثر أنتشار جائحة كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» الذي أصابت حتى الآن أكثر من 6 ملايين و200 ألف شخص حول العالم، واطاحت بنحو 372 ألف ضحية في دول العالم.

وتوقّع تقرير دولي أن الانفتاح العالمي سيشهد زيادة سريعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع استئناف السفر العالمي تدريجيًا، بالإضافة إلى زيادة البروتوكولات الخاضعة للرقابة التي تعطي الأولوية لصحة المسافرين حول العالم.

وأوضح التقرير إلى أن هناك 28 دول ستفتح حدودها للسياحة خلال يونيو الجاري و28 دولة أخرى ستفتح حدودها خلال شهر يوليو المقبل و10 دول أخرى خلال شهر سبتمبر إضافة إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بفتح حدودها في مطلع شهر سبتمبر القادم.

يونيو

وبحسب التقرير ستقوم 28 دولة حول العالم بفتح حدودها واستقبال السياح الدوليين في 10 يونيو وهي: البحرين، بلغاريا، وفي 15 يونيو ستفتح الحدود للسياحة الدولية كل من اليونان، ألمانيا، النمسا، أذربيجان، جمهورية التشيك، سويسرا، اليابان، جمهورية مقدونيا الشمالية، ليتوانيا، المجر، بولندا، رومانيا، صربيا، وفي 22 يونيو ستفتح حدودها للسياحة كل من: هولندا، كازاخستان، ألبانيان البوسنة والهرسك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، كوريا الجنوبية، ايرلندا، قيرغستان، لاتفيا، والنرويج، وسلوفاكيا.

يوليو

وفي الأول من شهر يوليو اتخذت 28 دولة أخرى قرارات بفتح الحدود للسياحة الدولية وهي: النمسا، بلجيكا، بيلاروسا، كندا، كولومبيا، كوسوفو، ماليزيا، مولودفا، اوزباكستان، تايوان، تركمانستان، أوكرانيا، وفي 10 يوليو ستفتح الحدود كل من: إندونيسيا، الهند، باكستان، وفي 15 يوليو ستفتح كل من: الجزائر والمغرب والفلبين وجنوب أفريقيا، وجنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة والكويت وليبيا ولبنان، وروسيا والأردن.

أغسطس.

وبحسب التقرير ستفتح 10 دول حول أخرى حدودها أما العالم في الأول من أغسطس 2020 وهي: البرازيل، وأرمينيا وفرنسا والعراق وإيران وإسبانيا وإيطاليا ومصر والمملكة العربية السعودية وتونس، بينما ستفتح الولايات المتحدة الأمريكية حدودها لاستقبال السياح الدوليين في الأول من أغسطس 2020.