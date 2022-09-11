بعد جائحة كورونا، أصبح إيجاد التوازن بين عملك وحياتك الشخصية أصحب يومًا بعد يوم. وغني عن القول، إذا كنت تريد أن تظل سعيدًا وصحيح العقل والحواس، فيجب أن تخلق توازنًا بين الوقت الذي تقضيه في مكتبك والوقت الذي تقضيه مع العائلة والأصحاب.

قد يكون من الصعب التوفيق بين وظيفتك والتزاماتك العائلية وهواياتك الشخصية بسبب سوء إدارة وقتنا بطريقة تجعلنا متوترين. بينما نحن متمسكون بالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لدينا طوال الوقت، لطالما تم إلقاء اللوم على التكنولوجيا لكونها أكبر ما يعمل على استنزاف للإنتاجية. لنكون صادقين، التكنولوجيا هي سلاح ذو حدين وهي في هذا المقال تهب لإنقاذنا ومساعدتك على تحقيق التوازن بين عملك وحياتك الشخصية.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تحسين التوازن بين عملك وحياتك الخاصة، فإن هذه التطبيقات السبعة توفر حلولًا فريدة وعملية.

إليك 7 تطبيقات تساعدك في تحقيق التوازن بين عملك وحياتك

Clean Email (iOS/ أندرويد)

هل تشعر وكأنك تغرق في صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك؟ يمكن أن يساعدك هذا التطبيق بسهولة في جعل بريدك الوارد خاليًا من الرسائل غير الهامة! هذا التطبيق هو أداة لفرز رسائل البريد الإلكتروني تستخدم خوارزميات معقدة لتحليل عناوين البريد الإلكتروني فقط التي تتضمن سطر الموضوع ومعلومات المرسل والمستلم والتواريخ وحجم البريد الإلكتروني والبيانات الوصفية الأخرى - وليس محتوى البريد الإلكتروني أو المرفقات.

2. تطبيق ATracker (iOS/ أندرويد)

يتتبع ATracker روتينك وعاداتك ويجمع بيانات عنها حتى تتمكن من تقييم كيف تقضي أيامك. ستتمكن بعد ذلك من معرفة كيفية التوفيق بين وقت العمل ووقت الاسترخاء.

3. Space (iOS/ أندرويد)

بهدف مساعدة الملايين من الأشخاص في العثور على توازن الهاتف / الحياة، تطبيق Space هو تطبيق شخصي للحياة الرقمية يساعدك على فهم مدى ارتباطك بهاتفك وكيف يؤثر ذلك على حياتك. يساعدك هذا التطبيق في التعرف على فرص ترك هاتفك والتفاعل مع محيطك.

4. Cozi (iOS/ أندرويد)

مع قائمة الشراء من البقالة الطويلة وتخطيط الوجبات والمهام، يتيح لك Cozi تتبع مهام حياتك. يتضمن أيضًا تقويمًا عائليًا لمساعدتك على توفير المزيد من الوقت لأحبائك وإبقاء الجميع مطلعين على مواعيد بعضهم البعض. يمكنك أيضًا دمج تقويم عائلة Cozi مع تقويم العمل الخاص بك لإخطار فريقك بمواعيد الطبيب أو مواعيد الالتحاق بالمدرسة دون الحاجة إلى تسجيل هذا الوقت في جدولك.

5. Office Workout Exercises (أندرويد)

في يوم من الأيام ، سننظر إلى كرسي المكتب على أنه أكثر المعدات التجارية التي لم تحظى بالتقدير الذي يفيها بحقها! Office Workout Workout هو تطبيق مجاني يسمح لك بممارسة تمارين مختصرة في مكان عملك. كما يقدم اقتراحات للعناية بالعيون، وهو أمر مفيد لمن يقضي ساعات طويلة في اليوم في التحديق في الشاشة.

6. Breathe (iOS/ أندرويد)

يتأكد من صحتك تطبيق Breathe عدة مرات خلال اليوم، بدءًا من الصباح بالسؤال عن شعورك جسديًا وإدراكيًا وعاطفيًا. يوفر مجموعة مختارة من جلسات التأمل الصوتية التي تتراوح مدتها من أربع إلى 10 دقائق يمكنك الاستماع إليها ، أو يمكنك إنشاء جلساتك الخاصة ، والتي يتيح لك التطبيق أيضًا القيام بها. هدفه الرئيسي هو إخراجك من المواقف العصيبة وتمكينك من أخذ خمس دقائق للتنفس.

7. Time etc (iOS/ أندرويد)

لنفترض أنك جربت كل شيء، لكن العمل لا يزال يهيمن على حياتك الشخصية. إذا مزحت يومًا أنك مشغول جدًا فأنت بحاجة إلى تعيين سكريتير، حسنًا ... ربما يجب عليك ذلك! تم تصميم تطبيق Virtual Assistant هذا لتسهيل انجازك للأعمال. يساعدك هذا التطبيق في البقاء منظمًا وإدارة كل جوانب حياتك العملية والشخصية عبر مجموعة متنوعة من الخصائص الفريدة.