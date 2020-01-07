كيف تعود إلى عملك بنشاط مع بداية العام الجديد 2020؟

ودعنا عام 2019 وبدأ الطلاب بالالتحاق بمدارسهم، والموظفين بالعودة إلى مكاتبهم وأشغالهم، وعادت عجلة الحياة تدور مجددا، إلا أن النشاط الفيزيولوجي والحيوية الجسدية قد تعاني من غياب جزئي، نتيجة تعود الجسم على الكسل وانخفاض النشاط في عطلة نهاية العام والأعياد، وهو ما يدفع لاتباع بعض التعليمات والممارسات لاستعادة النشاط والحيوية الجسدية.

هذه 10 نصائح لتساعدكم للعودة إلى العمل بنشاط وحيوية بعد الإجازة:

التخطيط المسبق:

لتحافظ على مستوى نشاطك بعد فترة الإجازة، ينصح بوضع خطط خاصة بعملك، واستراتيجية جديدة للعمل تود البدء بها بعد انتهاء الإجازة. كذلك القيام ببعض الأعمال الخارجية أو أعمال المنزل قد يساعدك على الحفاظ على نشاطك ولايعود الجسم على الكسل، فيصبح من الصعب العودة للعمل.

عد من السفر قبل انتهاء عطلتك:

في حال كنت مسافر خلال فترة الإجازة يتوجب عليك العودة قبل انتهاء فترة الإجازة بيوم أو يومين، للاسترخاء وتجهيز ملابسك والعودة للعمل بالنشاط.

الابتعاد عن السهر:

خلال فترة الإجازة يجب الحرص على النوم مبكراً والابتعاد عن السهر الطويل ليلاً، حرصاً للابتعاد عن اضطراب الساعة البيولوجية في جسدك ومشاكل النوم والأرق بعد انتهاء الإجازة.

ممارسة الرياضة قبل الذهاب للعمل:

في أول يوم عمل بعد الإجازة ينصح بممارسة التمارين الرياضية نصف ساعة قبل الذهاب إلى العمل لتنشيط الدورة الدموية وبث الطاقة الإيجابية.

الاتصال بزميلك المفضل في العمل:

قبل العودة إلى العمل قم بالاتصال بزميلك المفضل واسأله عن أحدث التطورات والتغييرات التي حدثت في الشركة خلال فترة الإجازة وذلك للاستعداد نفسياً لأي تطور أو تغيير قبل العودة.

الذهاب إلى العمل مبكرا:

عند العودة إلى العمل بعد فترة من الإجازة، يجب الحرص على الذهاب إلى العمل مبكراً لترتيب المكتب والأوراق الخاصة بالعمل، وذلك لتتمتع بمزيد من النشاط والحيوية بعد الإجازة.

احضر بعد مظاهر الإجازة معك إلى العمل:

بعد الوصول إلى العمل وترتيب مكتبك ضع التذكار الذي أحضرته معك من السفر أو الإجازة ، أو نوع معين من طعام اعتدت تناوله خلال فترة الرحلة، أو زي جديد قم بلبسه أو عطر يذكرك بالرحلة، وخلال فترة الاستراحة اخبر اصدقائك عما قمت به في الرحلة، جميعها تبث السعادة وتمدك بالطاقة التي حصلت عليها بالعطلة.

الذكاء في فرز البريد الإلكتروني:

بعد العودة إلى العمل ستجد العديد من الإيميلات الواردة خلال فترة غيابك التي يوجد بها الكثير من المعلومات التي تحتاج اهتمامك الكامل، لذلك استفد من الوقت و قم بفرز الإيميل حسب الأولوية والتركيز على المعلومات الأساسية.

تقنين المكالمات الهاتفية فى اليوم الأول:

من الصعب الدخول فى جو العمل من جديد فى اول يوم ، لذلك يجب عليك الحد من المكالمات الهاتفية الواردة والرد فقط على رسائل البريد الإلكتروني حتي تستطيع أن تلم بكل ما فاتك.

لا تنسى أخذ راحة خلال يوم عملك:

خلال أول يوم بعد الإجازة ،لا تنجز جميع الأعمال المتراكمة عليك في هذا اليوم حتى لا تشعر بالإرهاق الشديد وتنفذ كل طاقتك بيوم واحد.





يحتاج الموظف بين فترة وأخرى لقضاء إجازة تبعده عن ضغوط العمل ، وتبث في نفسه السعادة والرفاهية، للعودة بعد ذلك إلى العمل بنشاط وحيوية وطاقة إيجابية تزيد من إنتاجه.