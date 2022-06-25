7 شركات عملات رقمية تبحث عن موظفين بالرغم من هبوط السوق

مع ظروف الاقتصاد الكلي واضطراب أسعار العملات الرقمية التي تستمر في الانخفاض، اجتاحت موجة من تسريحات لمن يعملون في شركات العملات الرقمية والبلوك تشين.

بينما يعاني الكثيرون الآن من البطالة المفاجئة، يلقي العديد من الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات باللوم على الركود الوشيك في قرارهم بتخفيض عدد الموظفين. من بين هذه الأسماء الكبيرة منصات تداول العملات الرقمية Gemini و Coinbase و Crypto.com.

في خطوة تهدف لطمأنة المستخدمين/المستثمرين وترسيخ الثقة في قطاع العملات الرقمية تغتنم شركات الكريبتو الأخرى الفرصة لاختيار تلك المواهب الجديدة وتعد بأن المزيد سينضمون أكثر من المغادرة، على الرغم من شعورهم بنفس أزمة انهيار السوق.

سواء كنت قد تأثرت بهذا أو كنت تبحث عن وظيفة في قطاع العملات الرقمية، فهناك 7 شركات كريبتو تتحدى اتجاه تقليص الوظائف ولا تزال تقوم بالتوظيف.

7 شركات عملات رقمية ما زالت تبحث عن موظفين بالرغم من هبوط السوق

1. منصة FTX

إحدى شركات الكريبتو التي لا تزال توظف هي FTX.

قال الرئيس التنفيذي لشركة FTX سام بانكمان أن منصته ستستمر في تعيين موظفين جدد على الرغم من انهيار سوق الكريبتو، ومع ذلك، فإن الشركة ستكون أكثر "حرصًا" كي لا تتأثر بظروف السوق.



2. كوين مينا

من بين شركات الكريبتو التي لا تزال توظف هي كوين مينا ومقرها البحرين.

بعد أن أنهت المنصة المنافسة Rain عقود ما يقرب من 120 موظفًا، قدمت مديرة كوين مينا يد المساعدة للأشخاص المتأثرين بقرار الشركة وتشجعهم على التقدم لوظائف شاغرة في كوين مينا.

من المؤسف أن نرى أكثر من ١٢٠ موظف يدفعون ثمن أخطاء وسوء تخطيط إدارة إحدى شركات #العملات_الرقمية. نحن في كوين مينا نؤمن بأهمية وجود بيئة عمل إيجابية وأثرها على تنمية شعور موظفينا بالانتماء خاصة في وطننا #البحرين. — Dina Sam'an | دينا سمعان (@DinaSaman_) June 2, 2022



3. بينانس

وقالت منصة بينانس، وهي أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في العالم من حيث الحجم ، إنها غير مبالية باضطراب السوق ، وأنها "تزيد التوظيف الآن" في خضم تجميد التوظيف في شركات الأصول الرقمية الأخرى. من خلال 2000 وظيفة شاغرة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط ، تهدف بينانس إلى طمأنة المستخدمين بالإضافة إلى اصطياد مواهب المنافسين.

4. كراكن

مع 500 وظيفة تريد شغلها في عام 2022، أعلنت منصة Kraken عن دفعة توظيف عالمية وكررت التزامها بدعم ثقافة الكربتو أولاً. ومع ذلك، فهي تريد القيام بعملية توظيف أكثر استراتيجية مقارنة بالمنافسين الآخرين. اعتقادًا بأن العملة الرقمية هي تقنية تحدث مرة واحدة في الجيل، تعتقد المنصة أن الأسواق الهابطة رائعة لفرز المتقدمين للوظائف الذين يبحثون فقط عن ربح سريع من المؤمنين الحقيقيين بهدفها.



5. أوبن سي

من المثير للدهشة أن سوق NFT لم يتأثر كثيرًا بانهيار العملات الرقمية. حيث أعلنت منصة NFT البارزة Opensea في منشور مدونة أنها تبحث عن طرق مبتكرة لتحسين تجربة OpenSea. تقوم المنصة أيضًا بالتوظيف في جميع المجالات وتطلب من المهتمين بتطوير ميزات جديدة وفريدة من نوعها للمساعدة في تشكيل مستقبل الـ NFTs.

6. بوليغون

أعلنت شركة بوليغون (MATIC)، المشهورة بإنشاءها السلسلة الجانبية الناجحة لإيثريوم من الطبقة الثانية ، أنها تزيد التوظيف بنسبة 15٪ هذا العام ، كما أعلن الرئيس التنفيذي ريان وايت.



7. الريبل

نظرًا لعدم تأثرها أو تهديدها بظروف السوق الحالية، فإن Ripple واثقة من توسيع مهمتها والوصول إليها معلنة أنها تبحث عن أذكى العقول المهتمة ببناء شيء تحويلي وترك تأثير دائم للأجيال القادمة.