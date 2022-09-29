من وسائل التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام التقليدية، كثرت المفاهيم الخاطئة حول دمج الإثيريوم خلال هذه الفترة الأكثر أهمية في تاريخ تكنولوجيا البلوك تشين المتواضع.



في حين أن مجتمع العملات الرقمية كان مسرورًا بانتقال الإثيريوم من إثبات العمل كثيف الطاقة إلى إثبات الحصة الصديق للبيئة، فقد تحمس بعض الأشخاص في المجتمع قليلاً، وهناك بعض المفاهيم الخاطئة التي يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بها. للمساعدة في تخفيف أثر هذه المفاهيم المغالطة، إليكم 7 مفاهيم خاطئة حول دمج الإثيريوم.

7 مفاهيم خاطئة حول دمج الإيثريوم

1. نتج عن الدمج رمز "جديد" أو ETH2

على الرغم من أن دمج الإثيريوم كان تعرف في البداية باسم Ethereum 2.0 أو Eth2 ، فقد تم اختصار هذه المسميات لاحقًا وابقاء الاسم كما هو. ومع ذلك، استمرت الأسماء القديمة في الظهور مما خلق بعض اللغط بأنه سيكون هناك عملة ETH2 جديدة.

استفاد المحتالون من الغموض المحيط بمصطلح "Eth2" في الفترة التي سبقت دمج الإثيريوم لمحاولة خداع المستخدمين لاستبدال ETH الخاص بهم برمز "ETH2". وفقًا لموقع مؤسسة الإثيريوم، لا يوجد "ETH2"، ولم تقدم الدمج أي عملة جديدة.

2. لن يؤدي الدمج إلى تقليل تكلفة رسوم الغاز

يعتقد الكثير من الناس حقًا أن تحول الإثيريوم إلى إثبات الحصة سيقلل من أسعار الغاز المرتفعة للشبكة، والتي تظهر خلال فترات الازدحام.

ومع ذلك، فإن الدمج لن يؤثر على إنتاجية شبكة الإثيريوم، مما يعني أن أولئك الذين يدفعون رسومًا أكبر سيظل لديهم معاملاتهم المدرجة في مساحة الكتلة المحدودة للشبكة أولاً. لا توجد توسعات في سعة الشبكة هنا!

3. الدمج لن يجعل المعاملات أسرع

على الرغم من أن معاملات الإثيريوم لن تكون على الأرجح أسرع بشكل ملحوظ. ومع ذلك، هناك بعض الصحة في هذا الادعاء، حيث تسمح سلسلة بيكون للمدققين بنشر كتلة كل 12 ثانية، وهو أسرع قليلاً حيث يستغرق حوالي 13.3 ثانية على الشبكة الرئيسية.

بينما يتوقع خبراء الإثيريوم أن التحول إلى إثبات الحصة (PoS) سيؤدي إلى زيادة بنسبة 10٪ في إنشاء الكتلة، فمن غير المرجح أن يلاحظ المستخدمون الاختلاف الطفيف.



4. يمكن سحب ETH المخزن لكسب الفائدة

الإثيريوم المخزن (stETH) محفوظ حاليًا على سلسلة بيكون وهو مدعوم بالإيثر بنسبة 1: 1. بينما يفضل المخزنون أن يكونوا قادرين على سحب ممتلكاتهم من stETH ؛ ومع ذلك ، صرح مجتمع التطوير أن الترقية لا تسمح بهذا التعديل.

سيتم تمكين سحب مقتنيات stETH من خلال ترقية شنغهاي ، وهي الترقية المهمة التالية بعد الدمج. نتيجة لذلك ، لن تكون الأصول المخزنة متاحة للاستخدام لمدة 6 إلى 12 شهرًا على الأقل بعد الدمج.

نظرًا لأن هذه الأموال ستكون غير سائلة لمدة ستة إلى اثني عشر شهرًا بعد الدمج ، سيحتاج "المتداولون" في الإثيريوم الذين يرغبون في المشاركة في ETH الانتظار حتى ذلك الحين.

يوجد حاليًا حوالي 10 ملايين ETH مخزنة، ولكن فقط حوالي 43.200 ETH سيكون قادرًا على التحويل يوميًا.

5. لا يمكن سحب مكافآت ETH حتى ترقية شنغهاي

في حين أن المستثمرين لن يكونوا قادرين على سحب stETH إلا بعد ترقية شنغهاي، سيتمكن المدققون من الوصول الفوري إلى مكافآت الرسوم والقيمة القصوى القابلة للاستخراج (MEV) المكتسبة خلال مقترحات الكتلة من طبقة التنفيذ أو شبكة الإثيريوم الرئيسية.

نظرًا لأنه لن يتكون من العملات الجديدة التي تم إنشاؤها حديثًا ، فسيكون سداد الرسوم متاحًا للمدقق على الفور.

6. سيتطلب تشغيل عقدة إثيريوم امتلاك 32 إيثر

تشغيل عقدة الإيثريوم مجاني تمامًا. يمكن لأي شخص، سواء قبل الدمج أو بعده، مزامنة نسخته التي تم التحقق منها ذاتيًا من البلوك تشين.

ينبع هذا من الفكرة الخاطئة أيضًا بأنك بحاجة إلى 32 على الأقل للمراهنة في مرحلة ما بعد دمج الإثيريوم - وهو مطلب يمكن تجاوزه بسهولة من خلال الانضمام إلى تجمع تخزين.

7. عائد تخزين الإيثر سيزيد بشكل كبير بعد الدمج

كان هناك الكثير من التكهنات بأن معدل الربح السنوي للإيثر المخزن قد يتضاعف ثلاث مرات بعد عملية الدمج. ومع ذلك ، فإن التوقعات الحالية أكثر تحفظًا ، مع نمو بنسبة 50٪ تقريبًا عن المستويات الحالية.

ستؤدي رسوم المعاملات التي تتحول من المعدنين إلى المدققين إلى ارتفاع معدل الفائدة السنوية. ومع ذلك، هناك اعتقاد خاطئ شائع آخر وهو أن ارتفاع نسبة الفائدة السنوية (APR) سيكون ناتجًا عن زيادة في إصدار ETH وهذا ليس صحيحًا حيث يتم دفع إجمالي 13000 إيثر إلى المعدنين كل يوم باستخدام إثبات العمل (PoW). صرحت مؤسسة الإثيريوم أن هذا الرقم سينخفض ​​بنسبة 90٪ عندما يتحول الإثيريوم إلى اثبات الحصة. نتيجة لذلك ، سيتم منح 1600 إثيريوم يوميًا لجميع المتعاملين.