70 مليون حساب جديد على تيليغرام خلال انقطاع فيسبوك

اكتسب تطبيق المراسلة تيليغرام أكثر من 70 مليون مستخدم جديد خلال فترة انقطاع خدمة فيسبوك وتطبيقاته يوم الاثنين، حيث لجأ المستخدمون لإيجاد وسيلة تواصل أخرى حسبما صرح بافيل دوروف مؤسس التطبيق.



دام توقف خدمات فيسبوك عن مستخدميه الذين يبلغ عددهم 3.5 مليار من جميع أنحاء العالم ما يقارب ست ساعات.

كتب دوروف على قناته على تيليغرام: "لقد تجاوز معدل النمو اليومي لتطبيق تيليغرام المعدل الطبيعي بأعداد كبيرة، وقد رحبنا بأكثر من 70 مليون لاجئ من منصات أخرى في يوم واحد".

70 مليون مستخدم جديد تعتبر زيادة بنسبة تزيد عن 10% عن الـ 500 مليون زيادة شهرية للتطبيق.

عزت الشركة انقطاع خدمات فيسبوك التي شلت تطبيقاتها الثلات في بيان أطلقته على موقعها الرسمي إلى "تغيير خاطئ في التكوين" لأجهزة التوجيه الخاصة به.