فيسبوك تصرح عن السبب الرئيسي وراء العطل المفاجىء

أعلنت شركة فيسبوك على موقعها الرسمي عن السبب الرئيسي وراء تعطل خدمات الشركة و منصاتها المتمثلة في انستغرام و واتساب لعدة ساعات حول العالم ، أن ذلك يرجع إلى "تغيير خاطئ في التكوين" لأجهزة التوجيه الخاصة به.

ورأى خبراء الإنترنت أن هناك أسباب قد تكون سبب في العطل المفاجئ لشركة فيسبوك و منصاتها:

تسريب معلومات من قبل موظفة سابقة في فيسبوك فرانسيس هوغن خلال مقابلة تلفزيونية لها ، كشفت من خلالها أن فيسبوك يطبق قواعد مختلفة على الحسابات رفيعة المستوى، وأيضًا أن شركة فيسبوك تضع الأرباح في الأولوية على حساب خطاب الكراهية.

🔘الكونغرس يطلب جلسة استماع عاجله لمناقشة الخلل الفني الذي حدث مؤخرا اليوم بعد تسريب معلومات من موضفه سابقه في شركة فيسبوك pic.twitter.com/PmYZWabbqv — بلال طالب (@devilwalf86) October 4, 2021

2.هجمة من مخترق صيني يعطل عمل الفيسبوك

أعلنت وسائل إعلام عالمية يوم الأثنين، عن وقوف هكر صيني يدعى “سن جي سو" ويبلغ من العمر 13 عاماً فقط وراء الخلل الذي أصاب خدمات التواصل الاجتماعي في العالم.

لا هكر "صيني" .. ولا "تايواني" .. هذا الكلام غير صحيح إطلاقا .. وأسباب عطل تطبيقات #فيسبوك و #إنستغرام و #واتساب لاتزال "مجهولة" حتى الآن رغم مرور أكثر من ساعتين على حدوثه 📣#Facebook | #FacebookIsDown pic.twitter.com/RF8i0Zkvux — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) October 4, 2021

ويعتبر بعض الخبراء أن هذا تعطل فيسبوك المفاجىء بمثابة إنذار قوي للمستخدمين بعدم الاحتفاظ ببيانات سرية وخاصة على هذه التطبيقات حتى لا تكون معرضة للسرقة والاختراق.









