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فيسبوك تصرح عن السبب الرئيسي وراء العطل المفاجىء

إسراء عبيدات

إسراء عبيدات

منشور 05 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 07:52
فيسبوك تصرح السبب الرئيسي وراء العطل المفاجىء
يعتبر بعض الخبراء أن هذا تعطل فيسبوك المفاجىء بمثابة إنذار قوي للمستخدمين بعدم الاحتفاظ ببيانات سرية وخاصة على هذه التطبيقات حتى لا تكون معرضة للسرقة  والاختراق
أبرز العناوين
أعلنت شركة فيسبوك على موقعها الرسمي  عن السبب الرئيسي وراء تعطل خدمات الشركة و منصاتها المتمثلة في انستغرام و  واتساب لعدة ساعات حول العالم ، أن ذلك يرجع إلى "تغيير خاطئ في التكوين" لأجهزة التوجيه الخاصة به.

أعلنت شركة فيسبوك على موقعها الرسمي  عن السبب الرئيسي وراء تعطل خدمات الشركة و منصاتها المتمثلة في انستغرام و  واتساب لعدة ساعات حول العالم ، أن ذلك يرجع إلى "تغيير خاطئ في التكوين" لأجهزة التوجيه الخاصة به.

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ورأى خبراء الإنترنت أن هناك أسباب قد تكون سبب في العطل المفاجئ لشركة فيسبوك و منصاتها: 

تسريب معلومات من قبل موظفة سابقة في فيسبوك  فرانسيس هوغن خلال مقابلة تلفزيونية لها ، كشفت من خلالها أن فيسبوك يطبق قواعد مختلفة على الحسابات رفيعة المستوى، وأيضًا أن شركة فيسبوك تضع الأرباح في الأولوية على حساب خطاب الكراهية. 

 

2.هجمة من مخترق صيني يعطل عمل الفيسبوك 

أعلنت وسائل إعلام عالمية يوم الأثنين، عن وقوف هكر صيني يدعى  “سن جي سو" ويبلغ من العمر 13 عاماً فقط وراء الخلل  الذي أصاب خدمات التواصل الاجتماعي في العالم. 

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ويعتبر بعض الخبراء أن هذا تعطل فيسبوك المفاجىء بمثابة إنذار قوي للمستخدمين بعدم الاحتفاظ ببيانات سرية وخاصة على هذه التطبيقات حتى لا تكون معرضة للسرقة  والاختراق. 

تعطل فيسبوك



 

كلمات دالة:فيسبوكواتسابانستغرام

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