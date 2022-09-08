8 من أفضل العلامات التجارية على تيك توك

يهيمن تطبيق تيك توك، الذي يضم مليار مشترك ومتوفر في أكثر من 150 دولة، على مشهد وسائل التواصل الاجتماعي بمعدلات مشاركة هائلة.

بينما يشكل جيل زد أغلبية رواد التطبيق، صدق أو لا تصدق، لم يعد تيك توك تطبيقًا حصريًا لهذا الجيل. حيث اكتسب التطبيق الصيني شعبية مهولة مع الفئات العمرية الأخرى. في عام 2021، كان 32٪ من مستخدمي تيك توك تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا. لقد اكتسح هذا التطبيق عالم المحتوى المصور العالم حيث استفادت العلامات التجارية من قوته الجماهيرية.

في هذا المقال سنلقي نظرة على 8 علامات تجارية تقدم محتوى إبداعي يجذب الانتباه على تيك توك.

8 أفضل العلامات التجارية على تيك توك

لسنوات، كانت شركة Red Bull رائدة في تطوير مقاطع الفيديو الرقمية التي تشعل نيران الحماس في وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك فلا عجب أنها أيضًا واحدة من أشهر العلامات التجارية وأكثرها نجاحًا على تيك توك.

يضم حسابهم أكثر من 6.8 مليون متابع، مما يجعلهم أحد أشهر الحسابات على الشبكة، وقد تمت مشاهدة مقاطع الفيديو التي تحمل علامة التصنيف #givesyouings (بيعطيك جوانح) أكثر من مليار مرة.

من غير راين ايرلاين سينتقد نفسه علانية على تيك توك؟ يستفيد فريق التسويق الاجتماعي في Ryanair كثيرا من التقييمات السلبية لشركتهم، حيث يحولونها باحترافية إلى مقاطع فيديو تنتشر سريعًا. يمثل حساب شركة الطيران منخفضة التكلفة التي تعمل في جميع أنحاء أوروبا مثالاً على علامة تجارية احتضنت تطبيق تيك توك وأخذت أعمالها بروح الدعابة.

ركبت شركة Ryanair، التي لديها أكثر من 1.8 مليون متابع وأكثر من 9.8 مليون إعجاب، موجة الشاشة الخضراء لصناعة الكثير من الفيديوهات المضحكة للغاية.

كيف يمكننا أن ننسى البومة الكبيرة التي ساعدت Duolingo في أن يصبح اسمًا مألوفًا في عالم تعلم لغات جديدة؟ قامت زاريا بارفيز، مديرة وسائل التواصل الاجتماعي (وخبيرة التسويق لجيل زد)، بتشجيع إدارتها على اعتماد بومة Duolingo لجذب المشاهدين والمستخدمين.

يضم Duolingo الآن 4.8 مليون متابع و 94.9 مليون إعجاب على تيك توك وهو تطبيق وضع معيار للعلامات التجارية الجديدة في المحتوى الهادف والفكاهي.

تمتلك الآن منصة العملات الرقمية الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 38.2 ألف متابع ووهذا الرقم سيزداد مع ارتفاع شعبية العملات الرقمية والبلوك تشين في الوطن العربي.

العملات الرقمية لم تكن دائمًا محور تركيز المحتوى الذي تقدمه منصة كوين مينا على تيك توك، حيث أن محتواها مشبع بالمعلومات والكوميديا ​​حول ما يجري في الاسواق وردات الفعل، لذا ستتعلم شيئًا جديدًا وستضحك كثيرا عند متابعة المنصة!

محتوى Fortnite عبارة عن مزيج من إصدارات الألعاب الجديدة والنصائح والتقنيات والأحداث القادمة لهذه اللعبة التي تعتبر الأكثر شعبية بين المراهقين، بل إنها تقدم فيديوهات لشخصياتها تقوم بعرض بعض رقصات تيك توك الرائجة.



يمكن لـ 8.6 مليون متابع الاستمتاع بشخصيات Fortnite المفضلة لديهم. إنها تقنية ذكية لجمع العالم الألعاب مع وسائل التواصل الاجتماعي معًا وجذب المجموعة المستهدفة.

مع 27.8 مليون متابع، تذهلنا نتفليكس بالعديد من مقاطع الفيديو الخاصة والتي تتلقى ملايين المشاهدات.

تحتوي العديد من مقاطع فيديو نتفليكس على تيك توك مقاطع من أبرز الافلام والمسلسلات التي تعرضها منصة الافلام ذات الشعبية المهولة. كما أنهم يستخدمون المنصة للإعلان عن أفلام جديدة، وفيديو من وراء الكواليس، ومقابلات حصرية مع أعضاء فريق التمثيل.

على عكس مبيعاتها، كان أداء Crocs جيدًا على تيكتوك مع امتلاكها 622.5 ألف متابع. من التحديات إلى مقاطع الفيديو االمضحكة إلى الإعلانات، فريق كروكس يفعلون كل شيء لكسب المشاهدات.

طلبات هي إلى حد بعيد أكبر منصة لتوصيل الوجبات عبر الإنترنت في الشرق الأوسط.

مع 11.2 ألف متابع و 21.4 ألف لايك استعد للضحك وأحيانا البكاء عند مشاهدة بعض الوجبات اللذيذة من مطاعم مميزة بعيدة عن منزلك!