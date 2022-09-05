انتحار مشهورة تيك توك العراقية مروة القيسي

أعلنت مصادر أمنية عراقية أن مشهورة تطبيق "تيك توك" المدعوة مروة القيسي لقيت حتفها بعدما ألقت بنفسها من مبنى مرتفع في القرية اللبنانية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

ونقلت وسائل إعلام محلية في العراق عن مصادر أمنية أن الجهات المعنية المختصة فتحت تحقيقًا في حادثة انتحار مروة القيسي لكشف ملابساته.

من هي مروة القيسي

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