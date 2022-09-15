في حين أن قطاع العملات الرقمية غير الصديقة للبيئة غالبًا ما يتم انتقادها لكونها من بين أكبر المساهمين في العالم في تغير المناخ، فإن بعض شركات كريبتو الصديقة للبيئة تغير موقفها بجرأة استجابةً للنداء البيئي لتحقيق التوازن بين الأعمال والاستدامة.

تمامًا كما يسعى المستهلكون العاديون إلى أن يكونوا أكثر حذرًا من الناحية البيئية، تعمل شركات الكريبتو الصديقة للبيئة جاهدة لإحداث فرق في استهلاك الطاقة من خلال تبني ممارسات أكثر استدامة في قطاعها سريع التطور.

لإرواء عطشك للمعرفة، دعنا نتعرف على 7 شركات كريبتو صديقة للبيئة تعد من أبطال العالم في مجال الاستدامة.

8 شركات كريبتو صديقة للبيئة تحدث أثرًا ملموسًا

1. Immutable X



نظرًا لكونها محايدة بنسبة 100٪ من الكربون، فإن هذه الشركة الكريبتو الصديقة للبيئة تعمل على تشغيل الجيل التالي من ألعاب web3 وتوفير 2,684,380,952 كيلوواط ساعة من الطاقة هذا العام وحده. جميع NFTs التي يتم تداولها على المنصة جميعها محايدة تمامًا للكربون.

نظرًا لأن حجم NFT في Immutable X ينمو من خلال النظام البيئي المزدهر للأسواق والألعاب، تتعهد شركة Immutable بتمويل التكلفة المستمرة لأرصدة الكربون حتى عام 2025 على الأقل. تدفع المنصة فاتورة أرصدة الكربون لأنها لا تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية.

2. CurrencyWorks



CurrencyWorks هي شركة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات تقوم بإنشاء عملة رقمية لزيادة معاملات العلامة التجارية. من خلال إنشاء وتنفيذ الأموال الرقمية الخاصة بها ، تقوم المؤسسة بتغيير سلسلة قيمة المعاملات لاكتساب العملاء والمشاركة والاحتفاظ بهم.

أنشأت CurrencyWorks وتعمل الآن على نشر ZER00 Crypto، وهي عملية تعدين قابلة للتطوير تعمل بالطاقة بدون تكلفة. باستخدام المعالجة الحرارية عديمة الانبعاثات (وليس الاحتراق) للنفايات لتوليد الطاقة، فإن الطاقة المولدة صديقة للبيئة ، وسيكون النظام مستدامًا ذاتيًا.

في شراكة حديثة مع Fogdog Energy Solutions ، ستقوم أول وحدة قابلة للتطوير بمعالجة النفايات الصلبة ("MSW") بالإضافة إلى النفايات الأخرى عالية الطلب، مما ينتج طاقة كافية لتشغيل ما يصل إلى 200 جهاز تعدين للعملات الرقمية. حيث أن الطاقة المولدة مفيدة بيئيًا والنظام مكتفٍ ذاتيًا. علاوة على ذلك، يقلل هذا النهج من القمامة التي قد تنتهي في مدافن النفايات، مما يساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ("GHG") التي تحتوي على الميثان، وهو أكثر تدميراً من ثاني أكسيد الكربون. تخطط الشركة لشراء ما يصل إلى 200 آلة تعدين بيتكوين لمنصة تعدين العملات الرقمية Zer00TM.

3. مجموعة Bitfury



لطالما كانت أول عملة رقمية حقيقية البيتكوين سيئة السمعة لكونها تستهلك الكثير من الطاقة. باعتبارها واحدة من مزودي البنية التحتية الرائدين لتعدين البيتكوين ، فإن Bitfury Group مكرسة لحماية بلوك تشين البيتكوين. تشغل Bitfury أحدث مراكز البيانات التي تستخدم تقنية التبريد بالهواء والغمر.

المناخ في كندا مناسب لمركز البيانات المحمول الثوري المبرد بالهواء من Bitfury BlockBox ، ويتيح لمواقع التعدين الخاصة بها أن تكون صديقة للبيئة وفعالة. في حين أن مركز بيانات Bitfury في النرويج هو الأول من نوعه ، وهو مدعوم بالكامل بالطاقة المتجددة ، مما يدل على تفاني الشركة في تأمين بلوك تشين البيتكوين على المدى الطويل.

4. Impactio



تم تقديم Impactio للعالم، وهي عبارة عن منصة لإدارة المشروع وتمويله من أجل أهداف التنمية المستدامة، من خلال التعاون بين ConsenSys و WWF.

لتحقيق أقصى قدر من التعاون بين الممولين / المستثمرين ، والخبراء المتخصصين ، والمنظمات لتقديم أفكار التأثير الاجتماعي إلى واقع ملموس، تستخدم Impactio الرموز المميزة القائمة على البلوك تشين كمحفزات سلوكية لمطابقة مشاريع التأثير الاجتماعي والبيئي مع الدعم والتمويل المحتمل الذي يحتاجون إليه ليكونوا النجاح.

5. شبكة هيديرا

تصف Hedera (HBAR) نفسها على أنها شركة سجل موزع عام خضراء مصممة للاقتصاد اللامركزي. ومع ذلك ، تدعي أنها لا تستخدم البلوك تشين للتحقق من صحة معاملات الشبكة؛ بدلاً من ذلك ، تعمل على تقنية "hashgraph" الحاصلة على براءة اختراع.

جعلت Hedera الاستدامة البيئية هدفًا أساسيًا وهي ملتزمة رسميًا بإدارة شبكة سلبية الكربون من خلال شراء تعويضات الكربون كل ثلاثة أشهر بكميات يحددها مزود التقييم الخارجي Terrapass. اتخذ أعضاء مجلس إدارة Hedera هذا الاختيار بعد دراسة متأنية، ويأملون أن يكون بمثابة مصدر إلهام للشبكات العامة الأخرى لتبني معايير التشغيل المستدامة.

6. بلوك تشين هايف

Hive Blockchain هي شركة مقرها كندا تعتمد على محطات الطاقة الكهرومائية لتعدين العملات الرقمية.

منذ إنشائها ، قامت الشركة بتعدين البيتكوين والإيثريوم باستخدام طاقة خضراء بنسبة 100٪ ، مع الالتزام بسياسة الحفاظ على البيئة. تهدف استراتيجية المبتكرة الخاصة بـ HIVE إلى بناء قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال ربط البلوك تشين والعملات الرقمية بأسواق رأس المال التقليدية.

7. زومو

Zumo هي عضو في منظمة شركات المحافظة على البيئة وهي مجموعة من الشركات تعمل على تحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاع الكريبتو بحلول عام 2030.

في مهمة لتحسين الأمن والتكلفة وسرعة المدفوعات بشكل جذري لصالح الناس في كل مكان ، تسعى Zumo بالتعاون مع WasteAid ، وهي منظمة صغيرة غير ربحية تعلم مهارات إدارة القمامة وإعادة التدوير لأفقر المجتمعات في العالم. ستساعد Zumo WasteAid في عملها الرائع لمكافحة الفقر والتلوث وتغير المناخ، وتسمح لعملائنا بتقديم تبرعات صغيرة مع كل عملية شراء.

8. Crusoe

Crusoe Energy Systems هي شركة أمريكية متخصصة في استخدام الغاز المشتعل لتعدين البيتكوين.

عندما تقوم شركات النفط بالتنقيب عن النفط، فإنها غالبًا ما تصل للغاز الطبيعي أيضًا. ومع ذلك ، نظرًا لأن معظم عمال الحفر يفتقرون إلى البنية التحتية لبيع الغاز، فإنهم يحرقونه في عملية تُعرف باسم الحرق، والتي تنتج ألسنة اللهب فوق آبار النفط. هنا يأتي دور Crusoe Energy، وهي شركة كريبتو صديقة للبيئة تقوم بتركيب أنابيب لتوجيه الغاز الطبيعي بعيدًا عن المشاعل وإلى المولدات. يولدون الكهرباء، والتي يتم استخدامها بعد ذلك لتشغيل أجهزة الكمبيوتر في موقع النفط لتعدين البيتكوين. تدعي الشركة أن أجهزتها تقلل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون من حرق الغاز بنسبة تصل إلى 63 ٪ وأن كل جهاز يمكن مقارنته بإخراج حوالي 1700 سيارة من الطريق.