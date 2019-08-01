80 مليار درهم تجارة الإمارات من السلع الغذائية

استحوذ التبادل التجاري للدولة من السلع والمواد الغذائية خلال عام 2018 على نسبة تقار بـ 5% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارات في العام الماضي، وبقيمة تجاوزت 80.2 مليار درهم، بحسب البيانات الجمركية للدولة.

وتوزعت تجارة الدولة من السلع والمواد الغذائية بين 13.9 مليار درهم قيمة الصادرات وبنسبة 17.4% من إجمالي التجارة في هذا القطاع، فيما تجاوزت قيمة إعادة التصدير 12.5 مليار درهم، مستحوذة على نسبة 15.6%، بينما بلغت قيمة الواردات 53.8 مليار درهم، وبنسبة 67%.

وشكلت 10 سلع غذائية 28% من إجمالي تجارة الدولة من السلع والمواد الغذائية خلال عام 2018، وبقيمة بلغت 22.4 مليار درهم.

وتبوأ بند تجارة الدولة من «الألبان والقشدة» المركز الأول في التجارة الغذائية، بقيمة تجاوزت 3.4 مليار درهم وبنسبة 4% من إجمالي التجارة الغذائية، وتلاه بند «لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن الطازجة والمبردة والمجمدة، بقيمة تزيد على 2.9 مليار درهم.

وجاءت سلعة الأرز في المرتبة الثالثة بقائمة أهم 10 سلع غذائية تم تبادلها في التجارة الخارجية للدولة العام الماضي، مسجلاً ما قيمته 2.5 مليار درهم، وتلتها سلعة سكر القصب أو سكر البنجر بقيمة 2.4 مليار درهم.

كما شملت قائمة السلع العشر الأهم في التبادل التجاري للدولة من الغذاء سلعة الشوكولاتة والمحضرات الغذائية التي تحتوي على كاكاو، بقيمة 2.4 مليار درهم، وبلغت قيمة تجارة الدولة من الشــاي ما يزيد على ملياري درهم.

كما بلغت تجارة الدولة من الخبز والفطائر والكعك والبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، أكثر من 1.6 مليار درهم ومن لحوم فصيلة الضأن أوالماعز، طازجة أو مبردة أو مجمدة بقيمة تجاوزت 1.4 مليار درهم.