Apple: أوّل شركة في العالم تتخطى قيمتها السوقيّة 3 تريليونات دولار

تجاوزت قيمة شركة Apple حاجز 3 تريليونات دولار، الاثنين، لتصبح أول شركة مدرجة في العالم تحقق هذا الإنجاز التاريخي.

لم يدم إنجاز Apple التاريخي سوى ثوانٍ معدودى، إذا عادت القيمة السوقيّة لتتراجع قليلا مرة أخرى، وتتداول أقل من المستوى التاريخي.

إنجاز تاريخي

ارتفع السهم 3% إلى 182,88 دولارا، في حدود الساعة السابعة وعشر دقائق مساء بتوقيت غرينتش، لتبلغ قيمة Apple في بورصة ناسداك في ذلك الوقت من الجلسة نحو 2.99 تريليون دولار.

أصبحت Apple في مطلع أغسطس/آب 2018 أول شركة تتجاوز حاجز التريليون دولار، بعد 38 عاما على طرحها للتداول العام.

احتاجت الشركة عامين فقط لتجاوز عتبة التريليوني دولار، ثم 16 شهرا لتتجاوز 3 تريليونات دولار.

حققت الشركة في أغسطس/آب 2020 قيمة سوقية بنحو تريليوني دولار، وبينما كانت أول شركة أميركية تتجاوز هذا المستوى، فقد كانت شركة أرامكو السعودية أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار بشكل عام.

تعد شركة مايكروسوفت الشركة الأخرى الوحيدة في العالم التي تتجاوز قيمتها السوقية مستوى تريليوني دولار، وتليها شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة غوغل، بقيمة سوقية 1.92 تريليون دولار، وشركة أمازون بقيمة سوقية 1.69 تريليون دولار.

كانت أسهم Apple قد تراجعت إلى أقل مستوى لها خلال العام في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، لتضيف منذ ذلك الوقت نحو 700 مليار دولار إلى قيمتها السوقية. وارتفع السهم على مدار الشهر الماضي، بنسبة 13% تقريبًا، مقارنة بزيادة قدرها 3.3% لأسهم شركة مايكروسوفت، التي تجاوزت تقييمها الآن 2.5 تريليون دولار.

الشركة الأعلى قيمة في العالم

أصبحت عملاق التكنولوجيا الشركة الأعلى قيمة في العالم في عام 2011، عندما بلغت قيمتها السوقية نحو 340 مليار دولار، وكلت حوالي 3.3% من مؤشر S&P 500، وحافظت الشركة على اللقب منذ ذلك الحين باستثناء لحظات عابرة. حيث تراجعت شركة Apple لفترة وجيزة عن القمة لصالح شركة مايكروسوفت في أكتوبر الماضي، مع تراجع أسهم الشركة خلال أزمة سلسلة التوريد ومخاوف تأثيرها على الربع الأخير وموسم العطلات، على الرغم من أن المركز الثاني لم يدم طويلاً.

واصلت أسهم شركة Apple الصعود بثبات خلال الأعوام الماضية، وأضافت نحو 200% أخرى منذ بداية الجائحة، في أوائل عام 2020، مستفيدة من الاتجاه المتزايد للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مجالات الحياة خلال الإغلاق.

الأيفون

دفعت مبيعات هاتف الأيفون النمو الهائل للشركة، حيث ارتفع بنسبة 40% تقريبًا خلال فترة الـ 12 شهرًا المنتهية في سبتمبر/أيلول 2021، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، وتجاوز الطلب على منتجات Apple العرض بنحو 12 مليون وحدة، مع توقع تراجع مشكلات سلسلة التوريد خلال النصف الأول من عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستثمار Wedbush Securities.

تشير بلومبيرغ إلى أن إطلاق منتجات Apple في عام 2022 من المتوقع أن يشمل iPhone 14 وAirPods المطورة وسماعة رأس للواقع الافتراضي مع ميزات الواقع المعزز. كما تتوقع شركة Wedbush إطلاق Apple Car بحلول عام 2025، مما أدى إلى مزيد من النمو للشركة.