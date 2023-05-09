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HTC تطرح فيديو ترويجي لهاتفها الجديد الذي يدعم الواقع الافتراضي.. فدئئ

نورا العزوني

نورا العزوني

تاريخ النشر: 09 أيّار / مايو 2023 - 01:38
HTC

أعلنت شركة  الهواتف الذكية HTC عن إطلاق هاتفها الجديد الذي يدعم تقنية الميتافيرس حيث تعمل الشركة على دمج تقنية الواقع الافتراضي مع أجهزتها بهدف مواكبة التطور التكنولوجي.

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هاتف جديد من HTC  يدعم تقنية الميتافيرس 

نشرت شركة HTC  مقطع ترويحي لهاتف U-series الذي يدعم تقنية ميتافيرس، ونشرت المقطع عبر منصتها الخاصة بالواقع الافتراضي «VIVERSE».

والجدير بالذكر أن HTC  لم تعلن رسميًا عن اسم هافتها الجديد إلا أن المختصين بالتقنية توقعوا أن يحمل اسم U-series بناءً على الهاشتاغ الذي شاركته في المقطع وجاء فيه seeUsoon.

HTC  

وهاتف  U-series هو الإصدار الثاني من شركة HTC  في الهواتف الخاصة لدعم ميتافيرس، حيث كانت الشركة قد أطلقت العام الماضي الإصدار الأول وجاء باسم Desire 22.

وتميز الهاتف المدعوم بـ الميتافيرس بوجود ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، إلى جانب شاشة عرض 120 هرتز، 

وجاء إعلان HTC  إصدارها لهاتفها الجديد بالتزامن مع إعلان عدد من الشركات التقنية نيتها طرح اجهزة داعمة للذكاء الاصطناعي من أجل المنافسة في هذا المجال الذي يشهد نموًا كبيرًا، من بينها شركة أبل التي من المتوقع أن تطرح قريبًا نظارة مخصصة للواقع الإفتراضي بهدف منافسة شركة ميتا.

يُشار إلى ان شركة ميتا كانت قد طرحت نظارة ميتا كويست برو بسعر 1500 دولار أمريكي، والمتوقع أن يكون نصف قيمة النظارة المنتظرة من شركة أبل للواقع الافتراضي.

كلمات دالة:HTC

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