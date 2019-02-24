“Huawei” تنمو أثناء ركود الماركات الأخرى من الهواتف الذكية

نمت هواوي طوال عام 2018، لسد الفجوة مع شركة أبل، التي شهدت أكبر انخفاض لها على الإطلاق منذ عام 2016

شهدت العلامة التجارية للهواتف الذكية الصينية هواوي نمواً آخر حيث تمكنت من سد الفجوة بينها وبين شركة آبل الرائدة في السوق، حتى مع توقف المبيعات العالمية للهواتف الذكية للمستخدمين النهائيين في نهاية عام 2018.

بلغ إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في العالم 408.4 مليون وحدة – بزيادة قدرها 0.1٪ فقط خلال الربع الرابع من عام 2017، وفقًا لشركة الأبحاث والاستشارات Gartner، Inc.

في حين ظل الطلب على الهواتف الذكية ذات السعر المتوسط قويًا في الأسواق، استمر الطلب على الهواتف الذكية المتطورة في التباطؤ في الربع الرابع من عام 2018، وفقًا لما ذكره أنشول غوبتا، مدير الأبحاث في جارتنر.

وفي عام 2018 ككل، ارتفعت المبيعات العالمية للهواتف الذكية للمستخدمين النهائيين بنسبة 1.2 ٪ على أساس سنوي، إلى 1.6 مليار وحدة.

سجلت أمريكا الشمالية وآسيا / المحيط الهادي والصين الكبرى أسوأ انخفاض للسنة، حيث بلغت 6.8٪ و 3.4٪ و 3.0٪ على التوالي.

وأضاف غوبتا: “في الأسواق الناضجة، يعتمد الطلب على الهواتف الذكية إلى حد كبير على جاذبية الهواتف الذكية الرائدة من العلامات التجارية الثلاثة الأولى – سامسونغ وأبل و Huawei – وسجل اثنان منهم انخفاضات في عام 2018″، وكانت هواوي الاستثناء.

في الربع الأخير من عام 2018، باعت هواوي أكثر من 60 مليون هاتف ذكي وحققت أقوى نمو في هذا الربع من بين أكبر خمسة مزودين عالميين للهواتف الذكية (37.6٪).

ونمت هواوي طوال عام 2018، لسد الفجوة مع شركة أبل، التي شهدت أكبر انخفاض لها على الإطلاق منذ عام 2016.

وقال غوبتا: “بالإضافة إلى معاقلها للصين وأوروبا، واصلت هواوي زيادة استثماراتها في آسيا / المحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، لدفع عجلة النمو”.

“استغلت هواوي أيضًا فرص النمو من خلال التوسع المستمر في سلسلة Honor في النصف الثاني من عام 2018، خاصة في الأسواق الناشئة، مما ساعد هواوي على زيادة حصتها في السوق إلى 13.0٪ في عام 2018”.

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