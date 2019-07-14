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Huawei تعتزم تسريح عدد كبير من موظفيها في أميركا

منشور 14 تمّوز / يوليو 2019 - 12:49
الشركة منحت العاملين الصينيين في الولايات المتحدة خيارا للعودة إلى بلادهم ومواصلة العمل في الشركة
الشركة منحت العاملين الصينيين في الولايات المتحدة خيارا للعودة إلى بلادهم ومواصلة العمل في الشركة
أبرز العناوين
تشمل عمليات التسريح وظائف في وحدة البحث والتطوير التابعة لـ Huawei في الولايات المتحدة فيوتشروي تكنولوجيز

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة Huawei تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تتصدي فيه شركة معدات الاتصالات الصينية لإدراجها على قائمة سوداء في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تشمل عمليات التسريح وظائف في وحدة البحث والتطوير التابعة لـ Huawei في الولايات المتحدة فيوتشروي تكنولوجيز، التي توظف نحو 850 شخصا في معامل أبحاث في أرجاء الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.

وذكر مصدر للصحيفة أن التسريحات قد تشمل المئات. وأضاف آخر أن الشركة منحت العاملين الصينيين في الولايات المتحدة خيارا للعودة إلى بلادهم ومواصلة العمل في الشركة.

وأضافت وول ستريت جورنال أنه جرى إبلاغ عدد من الموظفين بتسريحهم بالفعل، بينما قد يتم الإعلان قريبا عن إلغاء المزيد من الوظائف.

وامتنعت هواوي عن التعقيب حين اتصلت بها رويترز.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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