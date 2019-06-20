iOS 13 يأتي بميزة جديدة ستساعدك على حذف الاشتراكات غير المرغوب فيها

جاء نظام iOS 13 بمجموعة كبيرة جداً من المميزات الجديدة والتحديثات والإصلاحات تفوق 200 ميزة وتحديث، ومنها ميزة خاصة بالاشتراكات غير المرغوب فيها.

يمكن أن تعالج ميزة iOS 13 الجديدة أحد أكثر الجوانب المزعجة في متجر التطبيقات، وهي الاشتراكات غير المرغوب فيها.

تحاول الشركة المصنعة لـ iPhone مرة أخرى التحكم في الاشتراكات بشكل كبير من خلال ميزة جديدة تسهل إلى حد كبير إلغاء الاشتراك في الاشتراكات، وقد تم رصد هذه الميزة في الإصدار التجريبي لمطوري iOS 13، لذلك لن تكون متاحة على نطاق واسع حتى الإطلاق الرسمي لنظام iOS 13 في نهاية هذا العام.

مع التحديث، الذي لاحظه محرر MacStories Federico Vitcci، سيؤدي حذف تطبيق قمت بشرائه مسبقا إلى تذكيرك باشتراكك ويسمح لك بإلغائه.

قد تبدو هذه ميزة واضحة إلى حد ما، ولكنها ميزة مطلوبة بشدة، فقد تم انتقاد شركة Apple منذ فترة طويلة بسبب صعوبة إدارة اشتراكات App Store، وكانت إزالة إحداها في السابق عملية من تسع خطوات، مما يسمح للمطورين بربح آلاف الدولارات مع التطبيقات غير المرغوب فيها.

ورغم أن شركة Apple عدة خطوات عبر السنين لتسهيل إدارة الاشتراكات، إلا أن حذف التطبيق لا يلغي الاشتراك، ومع التغيير الذي سيصل إلى iOS 13، لن يؤدي حذف التطبيق إلى إلغاء اشتراكك تلقائيا، ولكنه سيذكرك بذلك صراحة، ويربطك بالصفحة حيث يمكنك إدارة اشتراكاتك وإلغاء الخدمة.