iPhone 15 Pro Max تحديثات محدودة ومخيبة للآمال للهاتف الذي طال انتظاره

يُتوقع أن يأتي iPhone 15 Pro Max بتحديثات محدودة في الكاميرا الرئيسية وشاشته.

حيث انه وعلى الرغم من التكهنات السابقة بوجود كاميرا رئيسية جديدة بناءً على مستشعر Sony IMX903 بحجم 1 بوصة، إلا أن مصادر رسمية تشير إلى استمرار استخدام كاميرا IMX803 بدقة 48 ميجابكسل وتقنية Quad-Bayer، التي تتمتع بها هواتف iPhone 14 Pro وPro Max.

iPhone 15 Pro Max قد يخيب آمال محبيه

من الأمور المخيبة للآمال ايضا، أن بعض التقارير افادت باستمرار استخدام تقنية شاشة M12 OLED في iPhone 15 Pro Max، بدون تحسينات مذهلة في مستوى السطوع أو أي تغييرات كبيرة.

مع ذلك، قد يختلف حجم الشاشة في iPhone 15 Pro Max قليلًا عن الإصدار السابق. يشير التقرير إلى أن الهاتف الجديد سيكون أقصر بقليل بحوالي 159.8 ملم بدلاً من 160.7 ملم في iPhone 14 Pro Max، وأضيق قليلاً بحوالي 76.7 ملم بدلاً من 77.6 ملم.

iPhone 15 Pro Max

M12 Panel(Same as 14PM)

imx803(Same as 14PM)

3nm A17 Bionic

LPDDR5 8GB

😔 — Revegnus (@Tech_Reve) May 27, 2023

من المتوقع أن يحصل iPhone 15 Pro Max على تحسينات جديدة مثل كاميرا تليفوتوغرافية بتقنية البريسكوب، التي ستكون حصرية لإصدار Pro Max فقط، وستوفر تكبيرًا بصريًا يصل إلى 6 أضعاف.

كما تشير التوقعات ات يأتي iPhone 15 Pro Max وسلسلة iPhone 15 بشكل عام بمنفذ USB Type-C، ومعالج Apple A17 Bionic المصنوع بتقنية 3 نانومتر، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بسعة 8GB.

iPhone 15 Pro Max is destined to be a super flagship. pic.twitter.com/9mO9V7MkNb — Angry Cat (@UniverseIce) May 7, 2023

شركة Apple ستستمر في تفوقها بالرغم من كل التكهنات

على الرغم من أن iPhone 15 Pro Max قد يحمل تحديثات محدودة، إلا أن من المتوقع أن يواصل تفوق Apple في سوق الهواتف الذكية بفضل تقنياته المبتكرة وتجربة المستخدم المميزة التي يقدمها.

Would you buy a RED iPhone 15 Pro Max?#iphone15promax pic.twitter.com/sIP3MIaA1n — Farzad Alavi (@ParkRoyalRealty) May 21, 2023

وفي خضم هذه التكهنات والاشاعات، فانه ليس بوسع هواة هذا الهاتف الا الانتظار حتى يحين موعد الكشف الرسمي عنه لمعرفة المزيد من التفاصيل والتحسينات التي ستقدمها Apple في هذا الجيل الجديد من الأجهزة.