iPhone 15 Pro Max تحديثات محدودة ومخيبة للآمال للهاتف الذي طال انتظاره

يُتوقع أن يأتي iPhone 15 Pro Max بتحديثات محدودة في الكاميرا الرئيسية وشاشته.

حيث انه وعلى الرغم من التكهنات السابقة بوجود كاميرا رئيسية جديدة بناءً على مستشعر Sony IMX903 بحجم 1 بوصة، إلا أن مصادر رسمية تشير إلى استمرار استخدام كاميرا IMX803 بدقة 48 ميجابكسل وتقنية Quad-Bayer، التي تتمتع بها هواتف iPhone 14 Pro وPro Max.

من الأمور المخيبة للآمال ايضا، أن بعض التقارير افادت باستمرار استخدام تقنية شاشة M12 OLED في iPhone 15 Pro Max، بدون تحسينات مذهلة في مستوى السطوع أو أي تغييرات كبيرة.

مع ذلك، قد يختلف حجم الشاشة في iPhone 15 Pro Max قليلًا عن الإصدار السابق. يشير التقرير إلى أن الهاتف الجديد سيكون أقصر بقليل بحوالي 159.8 ملم بدلاً من 160.7 ملم في iPhone 14 Pro Max، وأضيق قليلاً بحوالي 76.7 ملم بدلاً من 77.6 ملم.

من المتوقع أن يحصل iPhone 15 Pro Max على تحسينات جديدة مثل كاميرا تليفوتوغرافية بتقنية البريسكوب، التي ستكون حصرية لإصدار Pro Max فقط، وستوفر تكبيرًا بصريًا يصل إلى 6 أضعاف.

كما تشير التوقعات ات يأتي iPhone 15 Pro Max وسلسلة iPhone 15 بشكل عام بمنفذ USB Type-C، ومعالج Apple A17 Bionic المصنوع بتقنية 3 نانومتر، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بسعة 8GB.

على الرغم من أن iPhone 15 Pro Max قد يحمل تحديثات محدودة، إلا أن من المتوقع أن يواصل تفوق Apple في سوق الهواتف الذكية بفضل تقنياته المبتكرة وتجربة المستخدم المميزة التي يقدمها.

وفي خضم هذه التكهنات والاشاعات، فانه ليس بوسع هواة هذا الهاتف الا الانتظار حتى يحين موعد الكشف الرسمي عنه لمعرفة المزيد من التفاصيل والتحسينات التي ستقدمها Apple في هذا الجيل الجديد من الأجهزة.

Since the beginning of the year, we have been hearing a lot about Apple's upcoming line-up, the iPhone 15, which is set to come out in September this year. The rumour mill has been busy lately with speculations surrounding the iPhone 15 Pro Max.https://t.co/WpEBgX8QHz

— Economic Times (@EconomicTimes) May 29, 2023