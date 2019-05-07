Lock & Stock... تطبيق في دبي يكافىء الطلاب بمنح دراسية لعدم استخدام هواتفهم

Lock & Stock، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2017، هو تطبيق مجاني للهاتف المحمول يكافئ الطلاب على عدم استخدام هواتفهم أثناء تواجدهم في الفصل الدراسي بدبي.

وقال متحدث رسمي: “نحن نكافئ الطلاب بالنقاط على الوقت الذي يحتفظون فيه بهواتفهم مقفلة في الفصل، ويمكنهم بعد ذلك استخدام هذه النقاط لاسترداد العروض والخصومات من أكثر من 300 علامة تجارية في الإمارات”.

ويحتوي التطبيق حاليًا على 27000 طالب مسجل من أكثر من 415 مدرسة وجامعة ومؤسسة في دولة الإمارات.

وهذا الأسبوع، أطلق التطبيق عرضًا جديدًا يمكن للمستخدمين من خلاله استخدام نقاطهم المكتسبة للاستفادة من المنح الدراسية والتنازل عن الرسوم من بعض الجامعات الأكثر شهرة في الإمارات، بما في ذلك مؤسسات مثل هيريوت وات دبي ومانيبال دبي وجامعة دبي الكندية و RIT دبي.

وتم تأسيس التطبيق من قِبل الأب والابن إيان وكريج فرنانديز، وكان التطبيق ممولًا ذاتيًا ولكن المتحدث الرسمي قال إنه يهدف إلى التوسع خارج دولة الإمارات والبدء في جني الأرباح بحلول نهاية العام، بحسب أريبيان بيزنس.

وقال المتحدث: “يعمل الفريق ليلًا ونهارًا على إحداث ثورة في عالم التعليم في دولة الإمارات، وفي النهاية في جميع أنحاء العالم. مع الأخذ في الاعتبار توقعات هذا العام، يهدف Lock & Stock إلى تحقيق التعادل بحلول نهاية عام 2019”.

وقال كريج فرنانديز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، الذي ولد ونشأ في دبي: “عندما كنت طالبًا في جامعة أيوا، أرسل أبي رسالة لي في أحد الأيام بينما كنت في الصف. وكانت محاضرة مملة إلى حد ما، ولذا فقد استجابت على الفور.

وبعد الضحك حول عدم اهتمامي بالمحاضرة لفترة من الوقت، بدأنا بالتساؤل عن عدد الطلاب الذين يفقدون تركيزهم بسبب الإشعارات التي تصل إلى هواتفهم. نظرت حولي في الفصل، ولاحظت أن هذه مشكلة حقيقية. لقد تم إنشاء Lock & Stock في ذلك اليوم”.