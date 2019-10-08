LY 650… أول يخت فاخر من لكزس

يخت LY 650 الرائد هو تجسيد جديد لفلسفة لكزس “إلهام يفوق التوقعات”، وقد تم إنشاؤه بالتعاون مع استوديو تصميم اليخوت الإيطالي نوفولاري لينارد.

يتميز اليخت ببدن مركب خفيف وصلب يجمع بين CFRP (البلاستيك المقوى بألياف الكربون) و GFRP (البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية)، وقد تم تطويره بالاشتراك مع Marquis Yachts LLC.



بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد LY 650 بنظام LY-Link، وهي تقنية اتصال متقدمة للقوارب.

تتميز لكزس LY 650 بقياس 65 قدما بقوس قوي وواضح، وتتميز الهيكل الديناميكي بواحد من أوسع الحزم في فئتها.



يتميز يخت العرض الأول بمخطط ألوان اختياري بلونين مع لهجات معدنية على القوس والنوافذ الجانبية ومآخذ الهواء على شكل حرف L.

يجمع تصميمها الداخلي بين التصميم المتقدم و omotenashi (الضيافة اليابانية التي تتطلع بصدق وإخلاص لتلبية احتياجات الناس).



يتميز التصميم الفعّال للصالون بمقاعد مزدوجة للقبطان وأرائك تم إعدادها في الخلف وموقدا خلفي.



يتميز ناقل الحركة في LY 650 بمحركي فولفو Penta® IPS (1350/1200/1050)، ومن خلال دمجها مع شكل فريد من نوعه تحت سطح الماء، تمكنت لكزس من تحقيق الاستقرار المذهل والقدرة على المناورة.



يتم تصنيع الهيكل السفلي تحت الماء والجزء العلوي من الهيكل من CFRP من أجل الخفة والصلابة العالية، ويتم استخدام ألواح السندويتش ذات الصفات العازلة للصوت الممتازة في الجدران الرئيسية لتوفير هدوء استثنائي.



تقوم LY-Link، وهي تقنية متطورة للاتصال بالقوارب، بمشاركة وتوفير معلومات متنوعة في الوقت المناسب، ويمكن استخدام هذه التقنية لمراقبة السفينة وإرسال الإخطارات المرسلة عبر رسالة نصية في حالة اكتشاف خلل.



كما أنه يعزز الراحة من خلال تمكين المستخدمين من تشغيل وإيقاف المكونات عن بعد مثل نظام تكييف الهواء لليخوت والأضواء عبر الهاتف الذكي.



سيتصدر اليخت الجديد معرض فورت لودرديل الدولي للقوارب في فلوريدا في الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2019.



