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Samsung تتوقع انخفاض أرباحها بشكل كبير في الربع الأخير من العام

Samsung تتوقع انخفاض أرباحها بشكل كبير في الربع الأخير من العام
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