Samsung تتوقع انخفاض أرباحها بشكل كبير في الربع الأخير من العام

توقعت Samsung ان تبلغ المبيعات الموحدة للربع الرابع نحو 59 تريليون وون ادنى من توقعات المحللين التي كانت عند 62.8 تريليون وون

توقعت شركة Samsung للإلكترونيات انخفاض أرباحها في الربع الأخير من العام بشكل حاد بسبب الطلب الباهت في أعمال شرائح الذاكرة بالإضافة إلى المنافسة المتنامية في قطاع الهواتف الذكية.

هذا وتوقعت الشركة تراجع الأرباح التشغيلية بنسبة 28.7% في الربع الرابع 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى نحو 10.8 وون وذلك دون توقعات الأسواق بأكثر من 18% والتي كانت عند ما يقارب 13 تريليون وون.

كما توقعت Samsung ان تبلغ المبيعات الموحدة للربع الرابع نحو 59 تريليون وون ادنى من توقعات المحللين التي كانت عند 62.8 تريليون وون.

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