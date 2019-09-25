Samsung Galaxy Fold يصل إلى الولايات المتحدة في 27 سبتمبر

بعد طول انتظار، يصل جهاز “Samsung Galaxy Fold” أخيرا إلى الولايات المتحدة.

سيصبح الهاتف الذكي البالغ تكلفته 2000 دولار مع المواصفات الفائقة وشاشة عملاقة قابلة للطي متاحا يوم الجمعة 27 سبتمبر.

وسيكون المستهلكون قادرين على شراء نسخة مقفلة من AT&T أو إصدار غير مؤمّن من متاجر “Best Buy” المختارة، وكذلك متاجر “Samsung Experience”.

وقد كان من المقرر إطلاق “Galaxy Fold” في أبريل، لكن المشكلات مع وحدات المراجعة، والتي تعطلت في كثير من الحالات بعد أيام قليلة من الاستخدام، أخرت الإطلاق حتى 18 سبتمبر، عندما تم إطلاق الجهاز في كوريا.



تتميز النسخة المحسّنة من الطية، التي قدمتها Samsung إلى معرض IFA التجاري هذا العام في برلين، بمفصلة محسّنة، وشاشة معزّزة، وغطاء واقي أفضل وقوي للشاشة القابلة للطي.

في مقطع فيديو حديث، توفر Samsung إرشادات للعناية بـ Fold، وتشمل “استخدام لمسة خفيفة”، والحفاظ على الجهاز بعيدا عن الماء والغبار.

يأتي الهاتف مع شاشة AMOLED قابلة للطي 7.3 بوصة من الداخل، وشاشة AMOLED بحجم 4.6 بوصة من الخارج، وذاكرة وصول عشوائي RAM تبلغ 12 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، وإجمالي ست كاميرات، وبطارية 4،380 ماه، وكل هذا بسعر 1980 دولار.