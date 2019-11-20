"Voico UAE" تطبيق جديد لمكالمات الفيديو في الإمارات

حصل تطبيق جديد للاتصال عبر الفيديو على موافقة تنظيمية للعمل في دولة الإمارات.

وعلى موقعها على الإنترنت، أضافت شركة اتصالات الإمارات “تطبيق Voico UAE” إلى قائمة مزوديها الذين يقدمون مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية.

ويتوفر تطبيق Voico UAE المجاني للتنزيل في جميع أنحاء العالم على متجر تطبيقات Apple بالإضافة إلى متجر Google Play.

ويقول وصف التطبيق “يوفر Voico UAE مكالمات الفيديو والصوت للمستخدمين في الإمارات والهند ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن والكويت والولايات المتحدة وكندا والصين وغيرها الكثير”.

Voico UAE هو الأحدث من بين التطبيقات التي تنضم إلى قائمة تطبيقات الاتصال المرئي/ الصوتي المدعومة في الإمارات مثل Botim و C’Me و HiU. تم تضمين تطبيق آخر، Yzer، أيضًا في القائمة في أغسطس بعد إطلاقه.

ولا تزال جميع خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت الدولي المجانية (VoIP) بما في ذلك مكالمات Skype و WhatsApp محظورة حاليًا في دولة الإمارات وفقًا للوائح الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات (TRA).

وكانت هناك تقارير في وقت سابق من هذا العام تفيد بأن هيئة الاتصالات في البلاد تجري محادثات مع شركات التكنولوجيا الأمريكية Apple و Microsoft حول إمكانية إعادة تمكين FaceTime و Skype، بحسب صحيفة غلف بيزنس.

لتنزيل التطبيق على هواتف أندرويد: من هنا

لتنزيل التطبيق على هواتف آيفون: من هنا