شاهد: “PrintBrush ™ XDR”.. أول طابعة نفث الحبر بالألوان للهواتف الذكية

XDR أول طابعة نفث الحبر بالألوان للهواتف الذكية

تعتبر PrintBrush ™ XDR طابعة نفث الحبر بالألوان الأولى من نوعها للهواتف الذكية.

الطابعة التي أطلق عليها من قبل الصحافة “Magic Wand for printing”، هي الآن في مرحلة الإنتاج التجريبي بعد سنوات عديدة من التطوير.

يتميز المنتج بتقنية ™ PrintDreams ‘RMPT التي تضع قدرة الطباعة المحمولة في متناول مستخدمي الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.

الطابعة PrintBrush XDR عبارة عن طابعة لاسلكية ذات ألوان نفاثة كاملة، تزن نفس وزن الهاتف الذكي العادي، ولكنها تستطيع طباعة بيانات طباعة أكبر من حجمها الخاص.

هذا الجهاز متعدد الاستخدامات الجديد سيغير الطريقة التي نفكر بها في الطباعة لأنه، لأول مرة، من الممكن طباعة أي شيء بالألوان الكاملة في أي مكان، على أي سطح تقريبًا.

يتم عمل البصمات ببساطة باستخدام إجراء كنس، فقط قم بتبديل اتجاه الطابعة من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار، مباشرة على أي سطح، سواء كان ذلك على الورق، أو الورق المقوى، أو الأقمشة، أو الخشب، وغيرها.

تقنية الطابعات العادية محدودة للغاية لاستخدام الهاتف المحمول، حيث أن حجم النسخة المطبوعة مرتبط بشكل مباشر بعرض الجهاز، ويتغلب RMPT على هذا القيد من خلال السماح بطباعة أحجام أكبر باستخدام أجهزة أصغر.

ميزة أخرى هي القدرة على الطباعة مباشرة على مجموعة واسعة من الأسطح بسماكة مختلفة، وبالتالي، يمكن لمستخدمي الجوال التقاط أي ورقة أو مادة متاحة واستخدامها كوسائط مطبوعة.

الطابعة المبتكرة متاحة للدعم على kickstarter، ويسعى مطوروها للحصول على التبرعات اللازمة للمرور بمنتجهم إلى مرحلة الإنتاج.

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