يترقب عشاق الأحداث الملكية متابعة تفاصيل الزفاف المنتظر حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدلله الثاني على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ومن المقرر إقامته في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ، وبمناسبة اقتراب الحفل يستغل العرسان دائماً أفكار لالتقاط صور تخلد اللحظات الجميلة بينهما لتبقى ذكرى مميزة في علاقتهما:

أفكار لجلسة تصوير رومانسية لا تنسى مستوحاه من ولي العهد الأردني ورجوة

رجوة آل سيف

ولدت خطيبة ولي عهد الأردن في 28 أبريل 1994 في العاصمة السعودية الرياض، وهي من برج الثور، خطبت رجوة من الأمير الحسين بن عبدلله الثاني في أغسطس 2022 في منزل عائلة رجوة آل سيف في الرياض، والدها "خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف" وهو رجل أعمال سعودي، ويمتلك شركة السيف للمقاولات، أما والدتها فهي عزة بنت نايف بن عبدالعزيز بن أحمد السديري، ولديها ثلاثة أشقاء أكبر منها: فيصل ونايف ودانا.

وتنتمي والدة خطيبة ولي عهد الأردن، السيدة عزة إلى عائلة السديري، وهي من نفس عائلة والدة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الراحلة حصة بنت أحمد بن محمد السديري والتي تعتبر إحدى زوجات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية وأول ملك للبلاد.

الدورات والتدريبات العسكرية التي شاركها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

دورتي مكافحة الإرهاب في النمسا.

برنامج تدريب المهارات الأساسية لمكافحة الإرهاب

دورة مكافحة الإرهاب الخاصة 2014.

دورة المظليين

دورة المظليين

دورة مكافحة الإرهاب

دورة تدريب الطيران العامودي على طائرة البلاك هوك

شهادة solo flight

دورة الغطس الخاصة

دورة قيادة الزوارق الخاصة

دورة الطيران التعريفي على طائرة البلاك هوك DAP في الإمارات

دورة مكافحة الإرهاب المائي

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبدالله الأول بن الحسين بن علي العوني العبدلي القتادي الحسني العلوي الهاشمي القرشي.

ولد الأمير الحسين بن عبدالله في مدينة عمان في 19 شهر محرم سنة 1415 هجرية، الموافق 28 حزيران عام 1994 ميلادية، هو أكبر أنجال الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وله شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان هما الأميرة إيمان والأميرة سلمى.

عبارات تهنئة بزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين

تفسير حلم رؤية ولي العهد الأردني في المنام