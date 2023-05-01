إطلالة رجوة خطيبة ولي عهد الأردن بالبدلة الوردية من زارا

تألقت الآنسة رجوة آل سيف في آخر ظهور لها مع ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ضمن منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات ببدلة باللون الوردي بستايل ناعم وأنيق من ماركة الأزياء العالمية زارا Zara، تتألف من بليزر مع حزام مربوط من نفس اللون وبنطلون فضفاض وارتدت أسفل البدلة توب باللون الأبيض، واختارت حذاء كعب متوسط بنفس لون التوب.

أما من الناحية الجمالية تركت خطيبة ولي عهد الأردن رجوة شعرها منسدلاً على كتفيها مع سحب خصلاتها الجانبية بشكل رقيق، واكتفت بوضع قلادة وأقراط بسيطة تناسب إطلالتها.

من هي رجوة؟

ولدت الآنسة رجوة آل سيف 28 أبريل 1994 في العاصمة السعودية الرياض، والدها هو رجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، وهو مالك شركة السيف للمقاولات، أما والدتها فهي عزة بنت نايف بن عبدالعزيز بن أحمد السديري، ولديها ثلاثة أشقاء أكبر منها: فيصل ونايف ودانا.

وتنتمي والدة رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن، السيدة عزة، إلى عائلة السديري، وهي من نفس عائلة والدة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الراحلة حصة بنت أحمد بن محمد السديري والتي تعتبر إحدى زوجات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية وأول ملك للبلاد.

ما هو برج رجوة خطيبة ولي عهد الأردن؟

الملكة رانيا العبدالله في إطلالة عصرية مع كنتها الآنسة رجوة