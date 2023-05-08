تحتفل العائلة الهاشمية الأردني في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ بحفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدلله الثاني على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، وفيما يلي أجمل عبارات تهنئة بزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين:

عبارات تهنئة بزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين

يا طيور المحبة زوريها وعن فرحتي لها خبريها وقوليلها مبروك عليكي يا رجوة وتتهني مع الأمير الغالي.

من عبارات تهنئة بزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين، كلمة مبروك ما تكفي لكم وكـل المعاني ما توفي أعبر لكي عن مدى هناي بزواجك يا غالية.

إحترت بزواجك يا حسين ويش أهديلك أهديكي وردة بتذبل؟ أهديكي عمري بيخلص؟ بهديكي كلمة مبروك..من كل قلبي يا أميرنا غالي.

لك ترق أجمل الكلمات وتتهادي أصدق الدعوات ولك يهتف الفؤاد زواج مبارك يا غالي وبالرفاه والبنين.

مبارك يا ولي العهد الأردني الأمير الحسين وعسى الله يرعاك وعسى حياتك كلها سعيدة وعسى الولي يتم فرحتك الكبيرة.

طير الفرح غنّى وبعرسك يا حسين عساك تتهنّى، ألف مبارك الزواج بالغالية رجوة.

من عبارات تهنئة بزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين، عسى السعادة في حياتك تباريك، والحظ يضحك لك على طول دنياك.

قولوا للعريس مبارك له ولأهله وخلّانه والسعد علينا يعود والأفراح تهناله.

نبضات قلبي تهتف بسرعة بكل دعوات التوفيق والخير لك يا أغلى صديق بمناسبة زواجك على رجوة.

في زواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين نقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.

افرشوا الزهور.. وأوقدوا الشموع.. ودقوا الدفوف احتفالًا بزواج حسين بن عبدلله الثاني.

عبارات تهنئة زواج للعريس

عريسنا الغالي بارك الله لك، وأتمم عليك فرحتك على خير، وجعلنا نقدم لك ما يسعدك، وأنار طريقك، ألف ألف مبارك الزواج يا غالي.

شعور كله حنان وحب وفرحة أهديه لأغلى وأعز إنسان عريسنا الغالي: الله يسعدك في حياتك الجديدة ويباركلك فيها، ألف مبارك الزفاف يا غالي.

أرسل تهنئة جميلة ومعها أحلى وردتَين أهديها لأجمل وأرقّ عروسين، كل الحب والأمنيات بالسعادة في حياتك القادمة عريسنا الغالي.

تهنئة مفعمة بالحب مكللة بالورود معطرة بعطر الياسمين تحملها أسرابٌ من الطيور وتحلق بها في الأفق البعيد وتتألق في سماء روحك بابتسامات عريضة من عبارات تهنئة زواج للعريس، ترتسم على وجهها ملؤها السعادة والسرور ونزفها للعريس الحبيب والغالي بمناسبة زفافه ودخوله القفص الذهبي، وأقول له كما علمنا خير البشر: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ألف مبارك الزفاف.

من عبارات تهنئة بزواج حسين ورجوة، صديقي العريس الغالي العزيز على قلبي وروحي، تتعالى الأصوات، وتمتزج العبارات وتتحرك الأنامل لتخط كلمات الحب، لتبقى في القلب ذكريات، ولا أملك سوى بضع كلمات لترسم لك التهاني والتبريكات، فأقول: ألف ألف مبارك بكل ما يحمله اسمك من معاني، أسعدك الإله ووفقك ورزقك الذرية الصالحة التقية النقية، هبة من ربنا ورب البرية، ألف ألف مبارك الزواج.

عبارات تهنئة زواج للعروس

أقدّم لك أجمل عبارات تهنئة بالزواج برجوة وأسأل الله أن يرزقكما الحب والحب والاستقرار طوال العمر.

ألف ألف مبارك تحلّق فوق هامات الزوجين، والعبارات تتنمّق بعقود من ورود، من كل قلبٍ صار يخفق بدعاءٍ في السجود، ربِّ وفّق وبارك واجعل الآتي سعادة وهناء.

يا طير وَصِّل التحية لأحلى حسين في الدنيا دِيّة وقول له عقبى للذرية الصالحة.

من عبارات تهنئة زواج للعروس، يا أغلى ناسي والبشر يا عيوني، أفرحي معاها ويا قلبي زغرد وياها اليوم الكل معاها يحتفل بزفافها وفرحها.

عنـدمـا تبـدأ الشمـس بجمـع خيوطها معلنـه دخـول قمـر الليلـه بـزفاف "حسين ورجوة" المبارك

مبـروك يا "حسين ورجوة" يـاقـرة العين مبـروك والله بأجمـل تحيه والمسك والطيب نقـدمه هـديـه

اليوم ما في مثلك اثنين حسين ورجوة فرحكم عندي فرحين يا حبايب القلب يا زينة يا أغلى من الرمش والعين.

تهنئة زواج رسمية

أتقدم لكم بأجمل وأجزل عبارات الأفراح بمناسبة زواجكم الميمون، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله زواجاً مباركاً وأن يرزقكم الذرية الصالحة التي تقر بها عينكم وتُرضيكم بها قلبكِ، ألف مبروك حسين ورجوة.

أجمل تهنئة زواج رسمية لحسين ورجوة ألف مبروك وأدام الله سرورك.

بمناسبة حصول حسين ورجوة على سكن الحياة والزواج السعيد، نتقدم إليكم بأطيب التهاني ونتمنى لكم زواجاً سعيداً "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة".

بعمق المشاعر الطيبة وصادق المحبة نرسل إلى حسين ورجوة أرق وأعذب التهاني بمناسبة زواجكم المبارك سائلين المولى عز وجل أن يبارك لكم وعليكم وأن يجمع بينكم على خير.

تهنئة بالزواج اسلامية