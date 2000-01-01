أمين عام الأمم المتحدة سيحضر القمة العربية في الجزائر

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2022 - 04:36
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

أفادت الخارجية الجزائرية، ان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيشارك في أشغال الدورة العادية الـ 31 لمجلس القمة العربية المزمع عقدها يومي 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في الجزائر.

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وكشفت الخارجية الجزائرية أن الوزير رمطان لعمامرة، سلم رسالة الدعوة لغوتيريش، خلال جلسة عمل جمعتهما على هامش اجتماعات  الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأضاف المصدر أن غوتيريش  أكد حضوره لأشغال القمة العربية بالجزائر كضيف شرف، وأنه أشاد بالمساهمة “الاستثنائية” للجزائر في الدبلوماسية العالمية متعددة الأطراف خدمة لأهداف السلم والاستقرار وحل النزاعات بالطرق السلمية.

كلمات دالة:أنطونيو غوتيريشالجزائر

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