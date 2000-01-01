أنشيلوتي: مانشستر سيتي لا يعتمد على هالاند لوحده

البوابة - يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني أن خطورة مانشستر سيتي الإنجليزي لا تتمحور فقط حول الهداف النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند.

ويلتقي العملاقان ليلة الثلاثاء على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال أنشيلوتي عن هالاند ومانشستر سيتي؟

قال المدير الفني المخضرم لوسائل الإعلام عن المباراة: "نسعى لخوض مواجهة متكاملة، مع أن مباراة العودة ستكون حاسمة، نخطط لاغتنام ميزة مهمة.

"يتوجب علينا تحقيق نتيجة إيجابية، ستكون مواجهة صعبة على الجميع، علينا تقديم الكثير في مثل هذه المرحلة المتقدمة من البطولة.

ولدى الحديث عن هالاند، قال أنشيلوتي: "إنه لاعب في غاية الخطورة، يتمتع بجودة غير عادية، إلا أن التحدث عنه فقط يعني تجاهل زملائه، نخطط لإيقاف خصمنا ككل وليس هالاند فقط.

"أصبح مانشستر سيتي أكثر تكاملاً بعد وصوله، لم يغير الفريق من طريقته، لكنهم باتوا يلعبون بشكل مباشر أكثر، إنهم في غاية التنظيم ويتعاملون مع الكرة بشكل مميز".

"أعتقد أننا وصلنا بدورنا إلى المستوى نفسه مقارنة بالموسم الماضي، منحنا الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا دفعة إضافية، نحن متحمسون جداً لمواجهة سيتي".