أنشيلوتي يعلق على اهتمام منتخب البرازيل به

البوابة - تطرق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد للحديث عن التقارير التي تحدثت عن اهتمام منتخب البرازيل بخدماته.

واعترف المدير الفني المخضرم بأنه منفتح لفكرة الإشراف على تدريب "السيليساو" في المستقبل.

وقال صاحب الـ 63 عاماً في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "لست متفاجئاً من هذه الشائعات، كما أنها لا تقلقني.

"الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو إتمام فترة العقد الذي يربطني بهذا النادي، وكل شيء آخر في غاية الوضوح.

"سأستمر مع ريال مدريد طالما أرادوا وجودي، نحن نبلي بلاءً حسناً، أشعر بعاطفة النادي تجاهي، البيئة حولي هادئة كما هو الحال بالنسبة لي.

"يتبقى شهران من الموسم الجاري، ونحن ما زلنا ننافس على الألقاب.

"يستطيع الناس أن يقولوا ما يريدون، لكن الواقع يفرض نفسه. قلت للتو: أرتبط بعقد وأريد الاستمرار.

"الأمر بسيط... لا أحد يعرف ما سيحصل في المستقبل.

"أنا سعيد باهتمام منتخب البرازيل، إنه أمر مثير، لكن يجب أن نحترم العقود، وأنا أريد أن ألتزم بعقدي الحالي."