"آبل" تمنع استخدام هواتفها في أفلام الشر.. تعرف على السبب!

يوافق الكثير من الناس على أن الأفلام بمثابة مرآة للمجتمع، ولكن مع عقل خاص بها، ولكن الشيء الذي لن تراه أبدًا في هذه الأفلام هو أي هاتف "آيفون" أو أي من منتجات شركة "آبل" في أيدي الأشرار.

لذا تحاول شركة "آبل" حماية علامتها التجارية بكل الأشكال والطرق حتى وإن كان بعالم السينما.

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فقد أعلنت شركة "آبل"، المالكة لهواتف "آيفون"، بأنها منعت منذ 10 سنوات استخدام منتجاتها في أي فيلم "شرير" أو "سلبي".

وأوعزت الشركة السبب في هذا القرار هو أن استخدام هواتفها في الأفلام الشريرية قد يؤثر سلبًا على مبيعاتها.

وقال الكاتب والمخرج الأمريكي "ريان جونسون" أن "آبل" لم تعد تسمح بإظهار هواتفها في الأفلام السينمائية، خصوصًا التي تدور حول قصص أبطال الشر، فهذه السياسة تضر أحيانًا بإعلانات الأفلام الجديدة، لأن ظهور هاتف آيفون في يد شخصيةٍ على الشاشة، قد يكشف ماهيتها قبل إصدار الفيلم. هكذا سيعرف المشاهدون ببساطة أن هذه الشخصية تؤدي دورًا إيجابيًا أو شخصيةً غير شريرة".

أضاف "جونسون" في سياق حديثه عن فيلمه الجديد Knives Out: "تسمح آبل لمنتجي الأفلام السينمائية باستخدام هواتف آيفون، شرط أن يمنع المخرج الشخصيات الشريرة في العمل، من إظهار الهواتف أمام الكاميرا"

وفي عام 2012، أعلنت "آبل" عن تطلعها إلى إقبال المشاهير على استخدام منتجاتها دائمًا، لكنها شددت أيضًا على اهتمامها بأن يكون منتجها هو البطل دائماً في أي مشهد، ووصفت ذلك بـ"فلسفة الشركة".

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