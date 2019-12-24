آخر كسوف للشمس في 2019.. ودول عربية ستشهد هذا الحدث النادر

في الوقت الذي يستعد فيه العالم توديع عام 2019، إلا أن هذا فضائنا الخارجي سيشهد احتفالات العام الجديد بطريقة مختلفة، فإذا كنت تعيش في أوروبا أو آسيا أو أستراليا أو إفريقيا، فيمكنك أن تشهد حدوث آخر كسوف للشمسي في عام 2019.

في 26 ديسمبر، ستشهد عدة دول مثل الهند وسنغافورة والفلبين والمملكة العربية السعودية وأجزاء من أستراليا الكسوف الذي تصل مدته 3 دقائق و40 ثانية في ظاهرة تعرف بـ "حلقة النار" أو "الضوء"، وهو يعد الكسوف الثالث والأخير في 2019.

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ويبدأ كسوف الشمس بـ"03:43 بالتوقيت العالمي"، وسيكون بـ"22:43 بتوقيت المحيط الهادئ".

كما سيحجب القمر وسط قرص الشمس، وسيترك هالته الدائرية ظاهرة ليشكل ما يعرف بـ "حلقة النار"، وذلك لأنه في مسار أبعد من المعتاد، ولن يحجبها بشكل كامل.

بالإضافة الى السعودية، فمن المتوقع أن يتمكن سكان قطر والإمارات وعُمان من رؤية الكسوف بوضوح، إضافة إلى مناطق في جنوب الهند وسريلانكا وإندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وبعض المناطق الشرقية من جزيرة غوام.

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فيما لا ينصح بالنظر دون حماية إلى الشمس خلال هذه الظاهرة، فرغم جمال المشهد، فإن الأشعة الصادرة عن الشمس تظل خطيرة للعين المجردة، وستكون بحاجة إلى نظارات خاصة.

إلى ذلك ستشهد الكرة الأرضية كسوفًا آخر في 21 يونيو عام 2020، حيث سيحجب القمر 99% من أشعة الشمس لفترة قصيرة عن مناطق في إفريقيا وآسيا.

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