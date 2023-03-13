آية السيسي تثير الجدل في حفل زفاف الأميرة إيمان.. ماذا فعلت؟

البوابة - حرصت عقيلة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السيدة انتصار، على حضور مراسم عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني برفقة ابنتها السيدة آية السيسي تلبية لدعوة رسمية من الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا.

وحظي حضور السيدة آية السيسي على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة وأنها مُقلة في إطلالاتها وظهورها الرسمي.

وقدمت الآنسة آية ووالدتها السيدة انتصار مباركتهما إلى الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا منذ لحظة دخولهما بوابة بيت الأردن، مقر إقامة العاهل الأردني، بمناسبة عقد قران الأميرة إيمان على السيد جميل.

ووثقت مقاطع مصورة وصور لحظة استقبال العائلة الأردنية الحاكمة للآنسة آية ووالدتها السيدة انتصار.

آية السيسي تثير الجدل في حفل زفاف الأميرة إيمان

آيه السيسي خلال حفل زواج بنت ملك الأردن pic.twitter.com/9tIgMcpOPM — muniah alnajadi (@AlnajadiMuniah) March 12, 2023

وخلال مراسم عقد القران، شوهدت الآنسة آية السيسي وهي تمضغ العلكة الأمر الذي اعتبره البعض "غير لائق" و"لا يتناسب مع الحدث الملكي" و"بعيد عن البروتوكالات الخاصة التي يجب اتباعها في هذه المناسبات الرسمية.

وانطلقت مساء الأحد مراسم عقد قران وزفاف الأميرة إيمان، على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، وارتدت العروس فستان زفاف طويل ومزركش من دار ديور - Dior بينما كانت تحمل باقة ورد بيضاء فيما ارتدى زوجها بدلة رسمية سوداء.

آية السيسي

آية السيسي، هي ابنة الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي.

تخرجت آية من الأكاديمية البحرية، تزوجت في 2013 من ابن محافظ جنوب سيناء السيد خالد فودة.