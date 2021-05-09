أبرز ما وثَّقته عدسات الكاميرات في القدس وحي الشيخ جراح

كانت الأيام القليلة الماضية من أصعب الأيام التي شهدتها فلسطين وتحديدًا حي الشيخ جراح المهدد ساكنيه الفلسطينين بالإجلاء من بيوتهم، لتمنح للمسطوتنين الصهاينة.

ولقيت الأحداث التي لا تزال مستمرة إلى الآن لدعم دولي وعالمي، وخرج نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي والنجوم والإعلاميين وأشهر الفنانين العالميين، وكل مواطن شريف للدفاع عن القضية التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من إنسانيتهم، كما أطلقوا هاشتاغ #انقذوا_حي_الشيخ_جراح.

وبُثَّ ما يحدث في القدس وفي حي الشيخ جراح مباشرةً عبر منصة "إنستغرام" لمؤثرين اجتماعيين يملكون مئات الآلاف من المتابعين؛ من أجل نقل الصورة الحقيقية لما يجرى في الأراضي المقدسة ولما يتعرض له الشعب الفلسطيني من نساء وأطفال وكبار وشباب.

وهنا نعرض أبرز الصور ومقاطع الفيديو التي وثَّقت مشاهد مختلفة تنوَّعت بين عنف وانتصار:

اعتقال الشابة الفلسطينية مريم العفيفي

2. مستوطن يحاول سرقة بيت الكرد

اندفاع أهل القدس لنقل أهالي البلدات المجاورة بعدما منع الكيان الصهيوني وصولهم إلى الأقصى

فلة المعتقل جهاد قوس تسأل والدها عن لعبتها البيضاء قبل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال بمدينة القدس

إصابة أحد الجنود إصابة مباشرة بمواجهات الأقصى

رد فعل الشباب الفلسطيني بعدما استفزهم المستوطنين في حي الشيخ جراح

ابتسامات المعتقلين في القدس الشريف ومن حي الشيخ جراح

اعتداء قوات الاحتلال على امرأة كبيرة في السن

اعتداء قوات الاحتلال على المصلين وإطلاق قنابل صوت