أبقار مقطوعة الألسنة تثير الهلع في أمريكا.. ما القصة؟

البوابة - بدأت السلطات الأمريكية في ولاية تكساس تحقيقاتها المكثفة بعد العثور على ست أبقار مشوهة ميتة في ممتلكات مختلفة على طول طريق سريع يمتد لثلاث مقاطعات.

وكشف البيان الرسمي الصادر عن مكتب شريف مقاطعة ماديسون أنه تم العثور على أبقار نافقة ومشوهة وقد "أزيلت ألسنتها بالكامل" على طول طريق تكساس السريع يمتد لثلاث مقاطعات وهي: ماديسون، وبرازوس، وروبرتسون.

وأخبر المزارعون مكتب عمدة مقاطعة ماديسون أنه تم العثور على بقرة ذات قرون طويلة عمرها ست سنوات، ملقاة على جانبها ومشوهة.

وقال مسؤولو شرطة مقاطعة ماديسون يوم الأربعاء في منشور على فيسبوك أن الجهود جارية للتنسيق بين الوكالات من أجل كشف ملابسات القضية الغامضة.

أبقار مشوهة في أمريكا

قالت السلطات الأمريكية إنه تم العثور على بقرة بالغة من العمر 6 سنوات "مقطوعة اللسان" مع قطع دقيق للجلد المحيط بفمها من أحد الجوانب فيما تٌرك اللحم تحت الجلد الذي تم إزالته دون أن يمس.

وقال مكتب الشريف إن أصحاب المزارع لم يبلغوا عن وجود حيوانات مفترسة أو طيور تنقب بقايا البقرات النافقة وهو ما أثار علامات استفهام عدة حول السبب الذي دفعه أحدهم للقيام بهذا الفعل الشنيع.

وقال مكتب الشريف إنه تم العثور على الأبقار في ظروفٍ مماثلة، حالتين منها تم إزالة الشرج والأعضاء التناسلية الخارجية وتشويه المنطقة بشكل مؤلم، ولم تكن هناك علامات على المقاومة، ولم يتم العثور على آثار أقدام أو آثار إطارات حول الأبقار المتوفاة.

وفي الوقت الذي لا يزال سبب نفوق الأبقار الست غير معروف، لم يرد مسؤولو شرطة مقاطعة ماديسون يوم الأحد على طلب للتعليق، فيما يتم التنسيق مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى للوصول إلى الحقيقة.