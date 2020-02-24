"أتمنى للجميع الحلال".. رجل إماراتي يتزوج 35 امرأة طوال 17 عامًا

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر فيه رجل يتفاخر فيه بزواجه من 35 امرأة على مدار 17 عامًا، وهو ما أثار تساؤلات البعض حول مصير هؤلاء الزوجات وأولادهن بعد طلاقه لهن.

وأشار عدد من المغردين الى أن الرجل الذي ظهر في الفيديو وهو يحكي قصته مع تعدد الزوجات في سعادة بأنه إماراتي الجنسية لكن لم يتم ذكر اسمه أو عمره.

يقول الرجل في المقطع: "تزوجت 35 مرة.. بدايتها من 17 سنة كلها بالحلال".

وتمنى الرجل المزاج في الفيديو للجميع تذوق الحلال، لكنه في المقابل تعرض لهجوم شرس على موقع التدوين "تويتر"، إذ انتقده العديد من المستخدمين بأنه طلق 31 مرة ومن المؤكد أن هذا ترتب عليه نتائج وخيمة من 31 امرأة مطلقة لأطفال غير معلوم مصيرهم.

وتساءل الكاتب الإماراتي عبد الله النعيمي عبر "تويتر" قائلًا: "الإسلام أباح الزواج من أربع نساء.. كون الأخ تزوج 35 مرة، فهذا يعني إنه طلق حتى الآن 31 مرة.. وهو أمر تترتب عليه نتائج وخيمة.. 31 امرأة مطلقة.. أطفال لا نعلم عددهم يعانون من انفصال والديهم.. نفوس حزينة وخواطر مكسورة.. كل هذه الأمور لا يرضاها الله.. حتى وإن كان الزواج بالحلال ".

الإسلام أباح الزواج من أربع نساء.. كون الأخ تزوج ٣٥ مرة، فهذا يعني إنه طلق حتى الآن ٣١ مرة.. وهو أمر تترتب عليه نتائج وخيمة.. ٣١ امرأة مطلقة.. أطفال لا نعلم عددهم يعانون من انفصال والديهم.. نفوس حزينة وخواطر مكسورة.. كل هذه الأمور لا يرضاها الله.. حتى وإن كان الزواج بالحلال !! pic.twitter.com/rxasf4Uw6I — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) February 22, 2020

تخلف الرجل الشرقي..

الرجل الشرقي كعادته لا يحب زوجته ولا يتزوج حبيبته فيكتفي بها..

رجال الشرق يعانون من جوع الزواج بل الأبشع إنهم يسنون المعاناه بالشريعه..

ولو إن لهم قلوب تبصر الدين لعرفوا قدر المرأه في الإسلام لكنه الجهل والانحراف.. — Noha|نوها (@no0oha7) February 22, 2020

بينما هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي النساء اللواتي ارتضين هذا الأمر، كتب فيصل المهنا: "اتفق معك تمامًا .. خصوصًا هذه الفترة التي تصعب فيها التربية .. لكن بالمقابل .. أين المرأة ودورها ولماذا لا نشاركها مسؤولية ذلك فهي من تقبل وهي من تختار وهي من تعلم .. فالزوجة رقم 35 كانت تعلم أنه تزوج 34 قبلها وهي مسؤولة عن قبولها وتتحمل عواقب القرار .. لا يجب أن نحمل طرف واحد هنا"⁠.

اتفق معك تماما .. خصوصا هذه الفتره التي تصعب فيها التربيه .. لكن بالمقابل .. اين #المرأه ودورها ولماذا لا نشاركها مسؤوليه ذلك فهي من تقبل وهي من تختار وهي من تعلم .. فالزوجه رقم ٣٥ كانت تعلم انه تزوج ٣٤ قبلها وهي مسؤوله عن قبولها وتتحمل عواقب القرار .. لا يجب ان نحمل طرف واحد هنا — فيصل المهنا (@w6n_s) February 22, 2020

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