أثار غضبهم بتغريدة "الركبة السوداء".. أمير سعودي يعتذر للنساء على "تويتر"

أثار أمير سعودي استياء متابعاته على موقع التدوين "تويتر" بعد نشره تغريدة ساخره وصفها البعض بأنها جارحة ومسيئة للنساء.

وقال الأمير فهد بن سيف النصر آل سعود في تغريدته التي حصدت شُهرة كبيرة خلال الساعات الماضية: "أخرجي ركبتيك كي يخجل الليل من سوادها ويذهب"، لكن التغريدة لم تمر مرور الكرام، حيث انهالت الردود على الأمير وتوجيه عتب ولوم له ووصفها البعض بأنها تغريده مسيئة.

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وأمام الهجمة الشرسة التي تعرض لها، رد الأمير فهد بتغريدة ساخرة قال فيها: "أعتذر لكل رجُل هزّه هذا التغريدة وجرحه، لم أعلم أبداً بأنني جرحة (روحه الأنثوية الـمُكبّلة بداخل جسده) وبات يكتب صارخًا ومغردًا وشاتمًا لي بأنني أهنت (ركبته الخيالية الأنثوية بداخله) ولكن أريدكم بأن تعلمون بأنني أخ لكم ممازحاً في فضاء تويتر (نوسع صدورنا مع بعض) شاكرا حسن أستماعكم".

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